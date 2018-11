Startlijsten hengstencompetities Kronenberg online

Volgende week maandag start de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie dressuur op Equestrian Centre de Peelbergen, gevolgd door de Blom Hengstencompetitie springen de dag erna. Het KWPN heeft de startlijsten inmiddels gepubliceerd, 33 dressuur- en ruim 50 springhengsten zijn opgegeven.

33 dressuurhengsten zijn opgegeven voor de eerste etappe van de hengstencompetitie in het Limburgse Kronenberg, die door Mariette Sanders en Gert van den Hoorn wordt gejureerd. Gestart wordt met de klasse Z/ZZ-Licht om 17.15 uur, gevolgd door de klasse M om 18.20 uur en de klasse L om 20.12 uur.

Vijf hengsten in klasse Z/ZZ

De allereerste hengst die de baan gaat betreden is zilveren WK-medaillewinnaar Hermès (v.Easy Game), die door zijn vaste amazone Dinja van Liere wordt voorgesteld. In de klasse Z/ZZ komen in totaal vijf hengsten aan de start, naast Hermès ook Hitmaker (v. Wynton), Hennessy (v. De Niro), Trafalgar (v. Totilas) en Geniaal (v. Vivaldi).

Dertien hengsten in klasse M

In de klasse M verschijnen dertien hengsten in de baan. De vorig jaar als vierde geëindigde Iconic B (v.Bon Bravour) start in de eerste groep van deze klasse, en net zoals vorig jaar wordt hij gereden door Joyce Lenaerts. De kampioen van de klasse L van vorig jaar en Pavo Cup-winnaar vijfjarigen van afgelopen zomer, Imposantos (v.Wynton), is ook present. Hij wordt voorgesteld door Bart Veeze.

Vijftien vijfjarigen

De grootste groep zijn de vijfjarige hengsten, daarvan zien we er vijftien in de ring. Utopia-zoon Just For You onder Jeanine Nieuwenhuis start als eerste, tegelijk met Johnny Cash (v.Bon Bravour) onder zijn nieuwe ruiter Theo Hanzon. Ook Jameson RS2 en Jheronimus staan op de startlijst, deze hengsten doen deze week examen voor het verrichtingsonderzoek. Jameson RS2 won afgelopen zomer de Pavo Cup voor vierjarigen. De enige niet-KWPN-goedgekeurde hengst is de Mecklenburgs goedgekeurde Bordeaux-zoon Johnny Depp van Joop van Uytert. Renate van Uytert-van Vliet stelt deze hengst voor.

Meer dan 50 springhengsten

Na al het dressuurgeweld is het volgende week woensdag de beurt aan de springhengsten. Ruim 50 springpaarden maken hun opwachting. Gestart wordt met de klasse Z/ZZ om 17.15 uur, gevolgd door de klasse M om 18.25 uur, de eerste manche van de klasse L om 20.05 uur en tot slot de tweede manche om 20.55 uur. Tussen de zesjarige hengsten staat Hotspot (v.Hors La Loi II), deze hengst wist eerder al onder Mathijs van Asten de finale van de Blom Hengstencompetitie klasse L op naam te schrijven.

20 vijfjarigen

In de klasse M zien we de winnaar van de Blom Hengstencompetitie klasse L van dit jaar op de startlijst staan. Ipsthar (v.Denzel van ’t Meulenhof) wist deze zomer ook al de Blom Cup te winnen. De hengst die dit jaar op de KWPN Stallion Show nipt tweede werd in de Blom Hengstencompetitie, I Am Codex (v.Codex One), gaat ook opnieuw de strijd aan. In totaal zien we 20 vijfjarige hengsten. Ook in de laatste rubriek, de klasse L, komen 20 hengsten aan de start. Waaronder de afgelopen zomer als tweede in de Blom Cup geëindigde Jamboree TN (v.Vigo D’Arsouilles) onder Zoï Snels. Maar ook de Harley VDL-zonen Jubel ES en Justice HL, die beide hoge punten scoorde voor het verrichtingsonderzoek, gaan we in de baan zien.

Startlijsten dressuurhengsten (19 november)

Startlijsten springhengsten (20 november)

Bron: KWPN