Succesvolle stamboekopname op derde selectiewedstrijd van GMB-competitie

Tijdens de derde selectiewedstrijd van de GMB Wintercompetitie zijn meerdere paarden in het stamboek opgenomen in Luttenberg. Ook werden er meerdere predicaten verleend. Inspecteurs Henk Dirksen en Stan Creemers beoordeelden de paarden zowel op het exterieur als op hun springaanleg in het parcours. Voor vier paarden leverde dit minimaal één predicaat op.

KWPN Door

“Op een aantal prominente jongepaardencompetities bieden we deze mogelijkheid aan en het is een mooi systeem, waarbij de paarden op dezelfde manier worden beoordeeld als in een IBOP. Naast deze selectiewedstrijd van de GMB-competitie is er ook stamboekopname en predicaatverlening na een verrichting onder het zadel mogelijk tijdens de Stal Hendrix-competitie, de Van Santvoort Makelaars Cup en Jumping Jong West-Brabant”, legt Henk Dirksen uit.

Drie merries ster en voorlopig keur

Drie merries werden ster en voorlopig keur verklaard, waaronder de Pegase van ’t Ruytershof-dochter Rachel Sijgje (uit Fantastique Sijgje elite PROK van Calvaro Z) van fokker Gerrit Spronk uit IJsselmuiden met 80/85. “Deze vijfjarige merrie staat goed in het rechthoeksmodel, is atletisch gebouwd en viel op met haar snelle reflexen, goede techniek en vermogen. Voor die drie onderdelen kreeg ze dan ook 85 punten”, vertelt Henk Dirksen. De vierjarige Skyfall P (Chacoon Blue uit Duchess P elite EPTM-spr sport-spr PROK van Canturano, fokker Pegasus Stables uit Bentelo) van LB Training & Instructie uit IJlst werd ster en voorlopig keur met 80/80. “Deze merrie werd door de eigenaresse Linde Bulthuis voorgesteld en liet een goede verrichting zien. Ze staat goed in het rechthoeksmodel en springt met goede techniek en vermogen.”

Bron: KWPN