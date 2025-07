Symphonie ES en Vi-Star VK springkampioenen op CK Utrecht

Nadat ze gister op de Zilfia’s Hoeve al voor 90 punten had gesprongen, kon de Utrechtse kampioenstitel bij de springmerries haar al bijna niet meer ontgaan. Symphony ES (v.Chacoon Blue) toonde zich ook aan de hand een atletische kampioen. Op de gecombineerde veulenkeuring van Utrecht en Zuid-Holland werd Vi-Star VK (v. Tangelo van de Zuuthoeve) naar voren gehaald als kampioen.

Drie merries zijn gisteren vanuit de gecombineerde stamboekkeuring van Utrecht en Zuid-Holland uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Twee daarvan uit de eigen fokkerij van Egbert Schep. Met een bovenbalk van 80/90 was Symphony ES (Chacoon Blue uit Isolde ES elite sport-spr pref PROK van Cumano) al favoriet voor de titel en ze stelde allerminst teleur.

“Haar moeder was hier destijds zelf kampioen en heeft al heel wat goede nakomelingen gebracht, waaronder de KWPN-goedgekeurde hengst La Costa ES. Deze Symphony ES is een heel aansprekende, langgelijnde merrie met een mooie voorhand. Ze heeft hard en correct fundament, en heeft een zeer opvallende verrichting gedaan. Deze merrie blinkt uit met haar atletische vermogen, reflexen en techniek. Vandaag liet ze ook een functionele en lichtvoetige manier van draven zien”, vertelde Henk Dirksen over de kampioenskeuring.

Ze kreeg concurrentie van de eveneens zeer aansprekende Signorita ES (Emerald van ’t Ruytershof uit A.Vaantje R sport-spr pref prest van Carinjo) uit de fokkerij van Egbert Schep, en de langgelijnde en met veel macht springende Sabarella (Mindset ES uit Barbarella des Terdrix elite pref D-OC van Indoctro) van F.C.M. Spithoven uit Werkhoven. Beide merries hebben weten te overtuigen met het vrijspringen, waarvoor ze 85 punten kregen.

Vi-Star SK veulenkampioen Utrecht/Zuid-Holland

De eerste kampioenstitel werd op de CK van Utrecht/Zuid-Holland in Houten vergeven bij de springveulens. Het springveulen Vi-Star SK (v.Tangelo van de Zuuthoeve) van Erwin de Bruin werd kampioen en mag naar de Nationale Veulenkeuring.

De springveulens waren verdeeld in drie groepen en het kopnummer van iedere groep keerde terug voor de kampioenskeuring. Dit jaar is regio Zuid-Holland voor wat betreft de springrichting aangesloten bij Utrecht.

Daarin kozen juryleden Henk Dirksen en Sandra Schmucker voor het langgelijnde model van de Tangelo van de Zuuthoeve-zoon Vi-Star SK (uit Jambes d’Or van Phin Phin, fokker Erik de Bruin uit Lunteren) van mede-fokker Erwin de Bruin. “Dit veulen is goed ontwikkeld, langgelijnd en heeft een sterk lichaam. Hij is wel een fractie strak op de lendenpartij maar galoppeert actief en changeert gemakkelijk”, lichtte Dirksen toe.

Vi-Star SK (v. Tangelo van de Zuuthoeve) kampioen springveulens op CK Utrecht. Foto: Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk

De Carrera VDL-zoon Vigo (uit Kelvira elite IBOP-spr D-OC van Chaman) van fokker S. van Schaik uit Schalkwijk kon als tweede opgesteld worden. “Een sterk bespierd veulen, die wat meer ontwikkeling en lengte zou mogen hebben. Hij waardeert zich op in beweging en galoppeert actief, met goede balans.”

Als beste merrieveulen eindigde de Night Life VDL-dochter Viënna Sina (uit Hebbeding ster PROK van Canabis Z) van fokker S. de Rooij uit Alphen aan de Rijn op de derde plaats. “Deze telg uit de Sina-stam is heel aansprekend. Ze zou meer ontwikkeling en lengte mogen hebben, en waardeert zich op in beweging. Ze galoppeert met veel gemak, lichtvoetig en met goede balans.”

Bron: KWPN