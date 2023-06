Tango-dochter ster op thuiskeuring Noord-Brabant

Van de elf beoordeelde dressuur- en springpaarden vrijdag op de thuiskeuring in Noord-Brabant, verdienden er acht 70 punten voor het exterieur. De sport-merrie Frisky Sollenburg (Tango x Elcaro) werd direct ster.

Inspecteur Bart Bax beoordeelde tien dressuurpaarden, Stan Creemers ging voor één springpaard op pad. “Het was een mooie dag. Op de thuiskeuring is er vaak genoeg tijd om de fokkers en/of eigenaren van de paarden van wat extra informatie te voorzien, en dat wordt ook zichtbaar gewaardeerd”, vertelt Bart Bax.

Frisky Sollenburg

Hij kon aan de ZZ-Licht geklasseerde merrie Frisky Sollenburg (Tango uit Ninda elite prest PROK van Elcaro, fokker Adri Zekveld) van Fanny de Klerk uit Zevenbergen het sterpredicaat verlenen.

70 voor exterieur

“Deze veulenboekmerrie heb ik met 70 punten voor exterieur kunnen opnemen in het stamboek en dat leverde haar in combinatie met reeds behaalde sportpredicaat het sterpredicaat op. Het is een voldoende ontwikkelde merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. Ze heeft een aansprekend hoofd en ze zou nog wat meer halslengte en bespiering in de rug mogen hebben.”

