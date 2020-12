Te koop in KWPN-veiling: 2e bezichtigingshengst met één bal

De selectie voor de KWPN online-hengstenveiling is bekend. Ook één tweede bezichtigingshengst wordt geveild, maar dat is wel een bijzondere: cat.nr 301 Notoire ASD (Ampere x Apache) is eenzijdig gecastreerd.

Bij de veterinaire opmerkingen van van cat.nr 301 staat: ‘Deze hengst is eenzijdig gecastreerd’ en met die afwijking aan het geslachtsapparaat kan hij volgens de reglementen van het KWPN niet worden aangewezen. In de tweede bezichtiging (klik hier voor het reglement tweede bezichtiging) komt namelijk het veterinair reglement in het spel.

Dat bevestigt ook Ralph van Venrooij: “De hengst kan worden doorverwezen naar de tweede bezichtiging en daar ook aan deelnemen, maar kan vervolgens niet worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek vanwege een afwijkend geslachtsapparaat.”

Veterinaire gegevens voor iedereen inzichtelijk

De veterinaire gegevens van de voor de veiling geselecteerde hengsten zijn voor iedereen inzichtelijk. De overige 21 hengsten in de veiling bleven allemaal staan in de eerste bezichtiging.

Bron: Horses.nl