Ter nagedachtenis aan Linda Heida: ‘Linda Bokaal’ voor beste in Friesland gefokte IBOP of EPTM-merrie

Op 4 april 2023 overleed fokster Linda Heida op 62-jarige leeftijd. Ter nagedachtenis aan Linda heeft haar man, Jelke Heida de 'Linda Bokaal' in het leven geroepen in KWPN Regio Friesland. De bokaal wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste, in Friesland gefokte, IBOP- of EPTM merrie. Er is een bokaal voor zowel de beste spring- als dressuurmerrie.

“Ik wil dat ze niet vergeten wordt”, zegt Jelke Heida. Samen met man Jelke boekte Linda Heida grote successen in de fokkerij, en dat met slechts enkele fokmerries. Twee kampioenshengsten (KWPN-kampioen Wamberto en DSP-kampioen Olympic Fire) en de basis achter Blue Hors Zack (de moeder van Zack werd door Heida gefokt), een premiehengst (Perle), meerdere Grand Prix-paarden in zowel de spring- als de dressuursport (de springhengst Talan en de dressuurpaarden Cupido RS2 en Witschge) en dan nog meer dan dertig paarden die Z-of hoger lopen is slechts een greep uit de successen van de Heida-fokkerij.

Bron: Horses.nl