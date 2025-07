Terschuur: Maar liefst elf dressuurveulens geselecteerd voor NVK, kampioen van McLaren

De kwaliteit van de dressuurveulens die aangeboden werden op de Veulenkeuring in Terschuur was gemiddeld zeer hoog. Kampioen werd de formidabele Vichi H, een dochter van McLaren. Maar liefst elf dressuurveulens verdienden een uitnodiging voor de NVK.

Voor de beoordeling van de dertien dressuurveulens in de finale stonden Floor Droge en Wim Versteeg samen in de baan. Maar liefst elf daarvan verdienden een uitnodiging voor de NVK over enkele weken in Ermelo. Wim lichtte de kampioen als volgt toe: “Een rassig en goed gemodelleerd merrieveulen met een fraaie voorhand. Ze bewoog haar hele optreden bergop en met veel balans”. Vichi H is gefokt en staat geregistreerd bij Topfokbedrijf M. Hanegraaf in Vinkel. Haar moeder is de elite sportmerrie Kiki H (v. Googel). Zij mocht als driejarige naar de NMK en is succesvol Z2 gestart.

Veel balans

Tot reservekampioen werd benoemd de pas één maand oude Victoria-Cara (v. Feliciano) van fokker geregistreerde M.J.C. Maat uit Doorn. Wim: “Nog een heel jong veulen, die verschillende maakt het vergelijken altijd lastiger, Maar wel een heel goed gemodelleerd merrieveulen met charme en veel uitstraling. Met veel takt en regelmaat in haar draf en veel balans in haar galop”. De moeder van Victoria-Cara is Lycara (v. Londonderry). Uit grootmoeder Wicara (. Ferro) komt de KWPN-goedgekeurde Impression (v. Blue Hors Don Schufro), die tevens is uitgebracht in de Grand Prix-dressuur.

Twee veulens van Miss Universe

Op de derde plaats in dit selecte gezelschap mocht opstellen de hele chique en lichtvoetige Viva Play (v. Viva Gold). Bewegen deed ze met veel balans en in een mooie houding. Hij is een zoon van de door Robbie en Chantal van Dijk gefokte en zeer bekende Miss Universe (elite sport ibop(dr) prok D-OC v. Franklin). Deze topmerrie had, middels ET, nog een ijzer in het vuur in de finale.

De als zesde geplaatste Viva Universe (v. Viva Gold): een charmant en heel compleet merrieveulen met een goede beentechniek, dat extra kon stappen. Beide veulens zijn gefokt en geregistreerd bij Quality Stables (Daniël Mosterdijk) in Oud Gastel. In de moederlijn een opvallend groot aantal internationale sportpaarden.

V-Power

Als vierde mocht opstellen Vandenberg VDA (v. V-Power) uit elitemerrie Vilona (v. Valverde). Dit hoogbenige en lang gelijnde hengstveulen bewoog met veel souplesse en liet een hele goede galop zien. Voor een hogere plaatsing had hij een iets mooiere halsvorm mogen hebben. Hij is gefokt bij R.S. van der Aalst uit Duizel.

Viamiek AVE

De vijfde plaats was voor Viamiek AVE, zoals het achtervoegsel al doet vermoeden een fokproduct van Adri van Erp uit Heesch, die ook nog als geregistreerde op papier staat. Viamiek is een dochter van Sarai L en komt uit voorlopig keurmerrie Hallomiek (v. Apache): een nog jong maar mooi gemodelleerd veulen met een expressieve draf en een lichtvoetige galop.

Veel verschillende vaders

Bijzonder was ook de verscheidenheid aan vaders tijdens de finale. Zevende werd Vilijn Norel (v. Rocky Norel) uit voorlopig keurmerrie Kornalijn (v. Expression) van f/g Martin en Andre van Norel uit respectievelijk Epe en Wapenveld. Ze werd omschreven als een goed gemodelleerd merrieveulen, met een fraaie halsvorm. Bewegen deed ze lichtvoetig, met veel balans en steeds bergop.

Nog eentje van Maat

Veronica-Cara (v. O’Toto van de Wimphof) van f/g M.J.C. Maat uit Doorn mocht als achtste opstellen. Een heel aansprekend merrieveulen met een mooi voorhand. In het middenstuk mocht ze iets sterker, maar ze bewoog lichtvoetig en liet ook een makkelijke galop zien. Haar moeder is Kicara (v. Jazz).

Pjethro

Nummer negen was de goed gemodelleerde Vonkelwyn (v. Pjethro) van f/g P Buwalda uit Brummen. Dit hengstveulen beschikte over veel uitstraling en een extra stap. Galopperen deed hij met veel balans maar hij zou in alles nog wat meer gedragenheid mogen laten zien. Zijn moeder is de elite sportmerrie Hurona (v. Dorado). Hij komt uit een wijdvertakte merrielijn met daarin veel internationale dressuurpaarden en meerdere goedgekeurde hengsten.

Ook een dressuurveulen vna Van Wessel

De hoogbenige en charmante Vivanita (v. Lamborghini U.S.) van f/g familie Van Wessel uit Zwartebroek werd tiende. Ze draafde lichtvoetig en elegant en liet een makkelijke galop zien. Van Wessel had ook al kampioensringveulens bij de tuigpaarden en de springpaarden.

Gelderse kampioen

In de richting Gelders paard waren niet zoveel aanmeldingen, maar wel een zeer goede nummer één: deze Verolien (v. Raffael K) van f/g G. Kamphorst uit Zwartebroek hield de jury en het publiek wat langer in spanning. Door op het voorterrein los te breken en samen met haar al een enorme show te maken. Na een kwartiertje waren beide weer gevangen en kwamen ze naar de hoofdring. Verolien heeft een fraai model en kan extra draven met een expressief voorbeen en een goed gebruik van haar achterbeen. Haar moeder is stermerrie Wendolein (v. Metall). Ze verdiende met haar optreden ruimschoots applaus en een uitnodiging voor de Nationale Veulenkeuring.

Bron: KWPN