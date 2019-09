Terugblik: IBOP en EPTM dressuurtoppers 2015

Bij het KWPN worden jaarlijks aanlegtesten verreden. Dit zijn de IBOP (Individueel Bruikbaarheidsonderzoek Paarden) en EPTM (Eigen prestatie toets merries). In 2015 slaagde Haute Couture (v. Connaisseur) met 90 punten voor de IBOP en Hyrintha (v. Negro) slaagde met 85 punten voor de EPTM. Wie waren de toppers in 2015? En hoe zijn deze toppers hun carrière tot nu toe vergaan? Horses.nl zocht het uit.

In de EPTM van 2015 slaagden er acht merries met 80 punten of meer. Hyrintha behaalde de hoogste score in de EPTM van 2015. Zij is de volle zus van de bij het NRPS-goedgekeurde hengst Nespresso. Zij dient sinds de EPTM-test de fokkerij. In 2016 kreeg zij een zoon van De Niro hierna volgden veulens van For Romance en Sensation en Don Martillo.

Ook de nummer twee Gipsy Girl (v. Ampère), die destijds slaagde met 83 punten, dient de fokkerij. Zij kreeg in 2017 een zoon van Henkie en daarna in 2019 een dochter van Indian Rock. De San Remo-dochter Ghana van ’t Heerenhof behaalde dat jaar 82,5 punten en liep in de sport in de klasse M1. Dit jaar kreeg de merrie haar eerste veulen, een nazaat van Vivaldi.

IBOP

Ruim 60 merries slaagden in 2015 met 80 punten of meer voor de IBOP-test. Met 90 punten was Haute Couture de uitschieter. De merrie heeft in de sport haar sporen onder Dinja van Liere dubbel en dwars verdient. De merrie liep meerdere keren mee op het WK voor jonge dressuurpaarden en werd begin dit jaar Nederlands kampioen in het ZZ-Zwaar. Via embryotransplantatie is zijn onder andere de moeder van de aangewezen hengst L’avenue (v. Bordeaux).

Ook de Bordeaux-dochter Guadeloupe-Beau deed het uitstekend in de IBOP en daarna op het WK voor jonge dressuurpaarden. In de IBOP behaalde de merrie 88,5 punten. In 2016 won de merrie met Kim van der Velden in het zadel brons bij de vijfjarigen. Lees hier hoe het nu met Guadeloupe-Beau gaat.

Ook halfzus Hiana (mv. Jazz) slaagde in 2015 met goede punten. Zij behaalde namelijk 88 punten met in het zadel Krista Boer-Lensing. De Bordeaux-dochter is de halfzus van de goedgekeurde hengst Foundation en de volle zus van de aangewezen hengst Idool N en de bij Mecklenburg goedgekeurde Pavo Cup-winnaar Johnny Depp. De merrie dient nu de fokkerij van de familie Naber. Zij kreeg in 2017 een dochter van Franklin en daarna in 2018 een zoon van Just Wimphof. Ook voor 2020 verwacht de merrie een nazaat van Just Wimphof.

Opvallende merries

Nog een aantal opvallende merries in het rijtje zijn Haley B (v. Bon Bravour), die met Marlou de Ruyter succesvol in de jonge paardencompetities liep, Jamsession Taonga (v. Jazz), die na een carrière onder Vai Bruntink nu bij de junioren wordt uitgebracht door Nina Woerts, Great Lady TC (v. Bretton Woods), die onder Jeanine Nieuwenhuizen succesvol in de Pavo Cup en op het WK voor jonge dressuurpaarden liep. In april dit jaar debuteerde de merrie in de Prix st. Georges.

Een iet wat ouder merrie in de lijst met topscoorders is Dowendy (v. Contango). De merrie scoorde in 2015 precies 80 punten en liep daarna onder Yvonne Snieder naar de Grand Prix. De merrie werd eerder doormiddel van een draagmoeder al moeder van een dochter van Zonik, Mooiwendy van de Gathe. Dit jaar kreeg ze zelf een hengstveulen van Glamourdale, die de naam Gathe’s Owendale draagt.

Bron: Horses.nl/KWPN