Terugblik: IBOP en EPTM springtoppers 2015

Bij het KWPN worden jaarlijks aanlegtesten verreden. Dit zijn de IBOP (Individueel Bruikbaarheidsonderzoek Paarden) en EPTM (Eigen prestatie toets merries). In 2015 slaagde Girl Next Door PR (v. Bernini) met 85 punten voor de IBOP en Hyndla (v. Up to Date) slaagde met 86 punten voor de EPTM. Wie waren de toppers in 2015? En hoe zijn deze toppers hun carrière tot nu toe vergaan? Horses.nl zocht het uit.

Hyndla is de halfzus van het 1,50 meter-springpaard Edette van Erica Lickhammer. De merrie liep zelf in de sport op M-niveau en dient sinds 2016 de fokkerij. Zo gaf zij een dochter van Van Gogh en een zoon van Inaico VDL.

84,5 punten was er in de EPTM voor Eva-Dine (v. Glennridge). Begin dit jaar werd halfbroer Karaldo VDL (v. Harley VDL) goedgekeurd bij het NRPS. De merrie had voor de EPTM-test al twee nakomelingen gegeven van Carrera VDL en Cardento. In 2016 kreeg ze twee nakomelingen van Cohinoor VDL en Kannan en het jaar er na een dochter van Balou du Rouet.

Met 83 slaagde Going for Gold (v. Zapatero VDL) in de EPTM test. Deze merrie is uiterst veelzijdig gebleken. Zo loopt ze M dressuur, M eventing en Z springen.

IBOP

Bernini-dochter Girl Next Door Pr loopt zelf internationaal op 1,40 meter-niveau onder Doron Kuipers. Vorig jaar november won de merrie maar liefst vijf keer op 1,30 meter-niveau in de twee sterrenwedstrijd van Carmona. Sinds dit jaar heeft Kuipers de teugels van de merrie over gedragen aan Laura Normann Olsen.

VDL stud leverde via de IBOP in Sonnega de merrie Hanolivia VDL (v. Douglas). De merrie scoorde eveneens 85 punten. Zij werd in 2016 moeder van een dochter van Harley VDL.

Ook 85 punten was er voor Goddess Taonga (v. Boss VDL). De merrie presteerde goed op internationaal niveau 1,30 meter onder Arjen van Diepen. Zij gaf in combinatie met Fibonacci een zoon genaamd Marvelous Taonga.

De jury vond ook het optreden van Guno Pina H destijds 85 punten waard. Deze Numero Uno-dochter is zowel uitgebracht in de springsport, dressuursport als de eventingsport.

Bron: Horses.nl/KWPN