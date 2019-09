Terugblik: IBOP en EPTM toppers Tuigpaarden en Gelderse paarden 2015

Bij het KWPN worden jaarlijks aanlegtesten verreden. Dit zijn de IBOP (Individueel Bruikbaarheidsonderzoek Paarden) en EPTM (Eigen prestatie toets merries). Deze testen worden ook verreden onder de tuigpaarden en de Gelderse paarden. Wie waren de toppers in 2015? En hoe zijn deze toppers hun carrière tot nu toe vergaan? Horses.nl zocht het uit.

Cizandro-dochter Heidelien werd in 2015 algemeen kampioene bij de Tuigpaarden in Ermelo. Datzelfde jaar liep ze de alternatieve IBOP en scoorde maar liefst 89 punten. De merrie won tevens het KWPN kampioenschap driejarige tuigpaarden om de Egbert Emmink Bokaal.

In de ‘gewone’ IBOP was ook de hoogste score voor een dochter van Cizandro. Ditmaal Hulony-C, die slaagde met 85 punten. Deze merrie wordt nu ingezet in de fokkerij van Brian Franken. 80 punten werden behaald door Colonist-dochter Higurante. Ook deze merrie dient nu de fokkerij en kreeg dit jaar haar eerste nakomeling Lofiaal (v. Fantijn) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Gelders paard

Slecht één Gelderse merrie liep in 2015 de IBOP. Namelijk de Danser-dochter Hanna. Deze merrie scoorde 83,5 punt in de aangespannen IBOP. Ze werd later in de dressuursport uitgebracht door Sharon de Lange en tekende in 2017 voor het moederschap van Miss Idol (v. Idol).

Bron: Horses.nl/KWPN