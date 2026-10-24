Thomas van der Weiden (66) legt functies bij KWPN neer en gaat niet op voor derde termijn

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Thomas van der Weiden (66) legt functies bij KWPN neer en gaat niet op voor derde termijn featured image
De huidige hengstenkeuringscommissie tuigpaard met (vlnr) Bauke de Boer, Thomas van der Weiden en Jan-Cees van der Endt Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Rick Helmink

Thomas van der Weiden kondigde vanmiddag bij de eindpresentatie van het KWPN verrichtingsonderzoek publiekelijk aan dat hij zijn functies bij het KWPN neerlegt. Na twee termijnen (van drie jaar) als lid en één jaar als voorzitter, maakt Van der Weiden op grond van ‘persoonlijk moverende redenen’ de derde termijn niet vol. Daarnaast legt Van der Weiden ook de andere KWPN (jury)functies neer. Het KWPN moet naast een nieuw lid van de hengstenkeuringscommissie springen dus ook op korte termijn een nieuw lid van de hengstenkeuringscommissie tuigpaard vinden.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant