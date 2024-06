Thuiskeuring Brabant: sterpredicaat voor Lichte Tour-merrie

Op de thuiskeuring in de KWPN regio Noord-Brabant kon een merrie ster worden verklaard. Dat is de door D.M.L. Stoop-Collombon uit Grathem gefokte Lichte Tour-merrie Dinde RDS (Santano x Democraat) van Stoeterij Beauvande uit Liessel. Daarnaast voldeden meerdere merries aan de eis van minimaal 70 punten voor exterieur.

Met het behalen van minimaal 70 punten voor exterieur op de thuiskeuring worden merries in het stb-ext opgenomen én hebben ze een eerste goede stap gezet richting het sterpredicaat. Na het succesvol afleggen van een aanlegtest (IBOP/EPTM), deelnemen aan de reguliere stamboekkeuring of het behalen van het sportpredicaat worden deze merries direct ster.

Lichte Tour-geklasseerd

Met het sportpredicaat reeds op zak, leverde dit voor Dinde RDS (Santano uit Vanity H ster van Democraat, fokker D.M.L. Stoop-Collombon uit Grathem) van Stoeterij Beauvande uit Liessel direct het sterpredicaat op. Deze 16-jarige merrie is geklasseerd op Lichte Tour-niveau en liet zien zich goed bewaard te hebben. Marian Dorresteijn beoordeelde op de thuiskeuring elf merries en maakte Dinde RDS met 75 punten voor exterieur ster. “Deze merrie heeft zich bewezen in de sport en is royaal ontwikkeld. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft veel schoft en is een aansprekende merrie.” Deze merrie gaat in de tweede generatie terug op een tuigpaardmerrie van Droomwals. Nog eens drie dressuurpaarden kregen minimaal 70 punten voor exterieur.

Springmerries

Inspecteur Stan Creemers kreeg twee jonge springmerries te beoordelen, die beide met 75 punten voor exterieur zijn opgenomen in het stamboek en daarmee ruimschoots voldoen aan de eisen voor het sterpredicaat.

Uitslag

Bron: KWPN