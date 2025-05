Thuiskeuring Drenthe: 80 punten voor Harley VDL-dochter New Vamosa

Op de thuiskeuring in de regio Drenthe beoordeeld KWPN-inspecteur Marcel Beukers zes paarden en zij bleken allemaal sterwaardig. De familie Veninga bood twee halfzussen aan, waarbij New Vamosa (Harley VDL x Matterhorn) 80 punten voor exterieur kreeg.

Marcel Beukers omschreef New Vamosa als een aansprekende en atletisch gebouwde merrie, die weliswaar iets neerwaarts was gebouwd in de romprichting, maar wel goed in het rechthoeksmodel stond met daaronder een correct fundament. Daarbij liet ze een goede stap en een heel lichtvoetige draf zien. De merrie wordt uitgebracht in het 1.30m.

Etoulon VDL-dochter

Er was ook een voldoende score voor de 1.30/1.35m-merrie Lucky Lady M (Etoulon VDL x Twister de la Pomme, fokker J. Aldershof-Brouwer) van G. Loode. “Een aansprekende en langgelijnde merrie met een correct fundament, die op een fijne en functionele manier beweegt.”

Bron: KWPN