Thuiskeuring Drenthe: vijf sport-dressuur merries ster

Afgelopen week was Marcel Beukers in regio Drenthe op pad voor de thuiskeuringen. Hij kon aan vijf merries die minimaal in het Z2-dressuur geklasseerd zijn, het sterpredicaat verlenen. Het gaat om Guance (v. Ampère), Kandance (v. Governor), Charmant (v. United), Escaloni (v. Rhodium) en Zialita (v. Royal Dance).

In totaal beoordeelde de KWPN inspecteur Marcel Beukers zes spring- en zeven dressuurmerries. Vier jonge springmerries kregen de voor het sterpredicaat vereiste minimale 70 punten voor exterieur en hebben daarmee een eerste goede zet richting sterpredicaat gezet. Wanneer zij succesvol deelnemen aan een aanlegtest of het sportpredicaat (Z+6 springen) behalen, worden deze merries direct ster.

Lichte Tour

Zes van de zeven dressuurmerries kregen 70 of 75 punten voor het exterieur en dat resulteerde voor vijf merries in het sterpredicaat omdat zij al het sportpredicaat (Z2+1) op zak hadden. De Lichte Tour-geklasseerde merrie Guance (Ampère uit Nuance ster sport-dres van Contango, fokker M. van Beek uit Eursinge) van W.K. Werkman-van Dijk uit Zwiggelte is daar één van. “Dit is een voldoende ontwikkelde merrie van 1.63m, die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat en nog iets meer front zou mogen hebben”, vertelt Beukers.

Governor-merrie

Van dezelfde fokker werd de zesjarige Kandance (Governor uit Nuance ster sport-dres van Contango) ster. Deze Z2-geklasseerde merrie kreeg ook 70 punten voor het exterieur. “Deze merrie heeft al een goede sportstand gezien haar leeftijd, ze is heel correct gebouwd en zou wat langer gelijnd mogen zijn. Met haar stokmaat van 1.65m is ze voldoende ontwikkeld.” Hun moeder Nuance hoeft nog maar één nakomeling ster verklaard te krijgen om het preferentschap te behalen.

ZZ-Licht

De ZZ-Licht geklasseerde Charmant (United uit Orchidee van Belisar, fokker J.B. Dragt uit Blokzijl) van B.J. Hanken-Jacob uit Schoonebeek) kreeg eveneens het sterpredicaat op deze thuiskeuring. “Deze merrie doet haar naam eer aan en is heel aansprekend. Ze is goed ontwikkeld en zou iets meer lengte in haar hals mogen hebben.”

Rodium en Royal Dance

Ook de Z2-geklasseerde Escaloni (Rhodium uit Joni ster pref van El Corona, fokker R.C. Kools uit Noordwolde) van K. Wind uit Ruinerwold) en Zialita (Royal Dance uit Helita elite sport-dres prest PROK van Beaujolais, fokker N.H. Sieling uit Onnen) van M. Tebra uit Tiendeveen zijn dankzij het sportpredicaat direct ster verklaard. Escaloni kreeg 75 punten voor exterieur. “Deze Rhodium-dochter is een mooie charmante merrie die ruim voldoende ontwikkeld is en goed in het rechthoeksmodel staat. De Royal Dance-dochter Zialita is eveneens ruim voldoende ontwikkeld, ze heeft correct fundament en zou iets sterker in de bovenlijn mogen zijn. Al met al was het een nette dag waar we mooi weer een aantal merries hebben kunnen bevorderen”, aldus Beukers.

Bron: KWPN