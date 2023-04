Thuiskeuring Friesland: Drie paarden ster verklaard

Inspecteur Wim Versteeg kon vandaag op de thuiskeuringen in de provincie Friesland aan drie paarden het sterpredicaat toekennen. In totaal beoordeelde hij zes paarden, alle zes werden in het stamboek opgenomen.

Met 75 punten voor exterieur werd Ipaulien (Davino V.O.D. x Ferro, fokker W.J. Santes) van A. Hartsema ster. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie met een fraai gevormde hals, goede schoft-/schouderpartij en sterke bovenlijn. Ze heeft correct fundament en beweegt functioneel.”

Dream Boy-dochter

Met dezelfde score werd de Oldenburgs geregistreerde Sunny Rosa Reina (Dream Boy x Sandro Hit, fokkers M. van Son en H.B. ten Hof) van R.C. Koof in het stamboek opgenomen en ster verklaard. Deze uit de stam van Wim van Arkel gefokte merrie is Z2 geklasseerd. “Dit is een rijtypische merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, een goed aangesloten bovenlijn heeft en met veel beentechniek draaft.”

Sterpredicaat voor Epona

Tot slot werd Epona (Westenwind x Montecristo, fokker S. Kingma) van S.S. Akkermans ster met 70 punten voor exterieur. “Dit is een voldoende ontwikkelde merrie die functioneel beweegt en goed in het rechthoeksmodel staat.” Ook zij is Z2 geklasseerd.

Hoogste score

De hoogste exterieurscore werd behaald door Ninarite (Impressive VDL x Corland) van fokker Maatschap J.J. en D.P. Reitsma. “Deze vijfjarige merrie heeft een heel aansprekend, rijtypisch en langgelijnd model. Ze heeft correct fundament en toonde tevens een goede draf op het straatje. Het is een heel modern springpaard.” Zij behaalde 80 punten en heeft daarmee een mooie eerste stap richting sterpredicaat gezet.

Bron: KWPN