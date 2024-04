Thuiskeuring Friesland levert drie sterpredicaten op

Inspecteur Wim Versteeg doorkruiste vandaag Friesland om negen paarden te beoordelen op de thuiskeuring. Drie merries met het sportpredicaat werden direct ster. Dat zijn Damoiselle (v. Vivaldi), Rolina M (v. First Promise) en Kien (v. Grand Slam VDL).

Van de negen beoordeelde merries kregen zes merries minimaal 70 punten voor het exterieur. De Vivaldi-dochter Damoiselle (uit Heldin keur sport-dres prest van Wisconsin, fokker Natascha Veen uit Veendam) van Hergen van Hall en I. van der Spek uit Aldeboarn/Hemrik werd direct ster. Zij presteerde nationaal op Lichte Tour-niveau en is internationaal bij de Junioren uitgebracht. Met 70 punten voor exterieur verdiende deze goed ontwikkelde merrie het sterpredicaat. “Dit is een langgelijnde, iets klassiek aandoende merrie met een goede halsvorm en veel schoft. Ze heeft correct fundament en liet in draf nog veel actie zien”, vertelt Wim Versteeg.

First Promise x San Dior

Ook de ZZ-Zwaar-geklasseerde, buitenlands geregistreerde Rolina M (First Promise uit Rowina M van San Dior, fokker A. Swinkels-Schenkelaars uit Lieshout) van Karin Falkena uit Oldeholtpade werd ster met 70 punten voor exterieur. “Deze sterk gebouwde merrie heeft een goed bespierde hals, een sterke bovenlijn en correct fundament.”

Grand Slam VDL x Zirocco Blue VDL

Ook de springmerrie Kien (Grand Slam VDL uit Grafien elite sport-spr d-oc van Zirocco Blue VDL) van fokker N. Boersma uit Haskerhorne, die geklasseerd is op Z-niveau, is ster geworden. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat, een sterke bovenlijn en correct fundament heeft. Het is een aansprekende merrie die zich ook in beweging goed liet zien.”

Bron: KWPN