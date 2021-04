Op de kleine thuiskeuring in de regio Friesland kon inspecteur Bart Henstra twee dressuurmerries in het stamboek opnemen. De ZZ-Licht-merrie Diora (Metall x OO Seven, fokker J.M. Hendriks) van R. Hoekstra-Stelma kon dankzij haar sportpredicaat direct ster worden verklaard.

“Dit is een charmante merrie met een mooie voorhand. Ze is goed ontwikkeld en zou wat meer in het rechthoeksmodel mogen staan, waarbij ze wel een goede bovenlijn heeft”, aldus Bart Henstra.

Bron: KWPN