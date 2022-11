Thuiskeuring Gelderland: Twee sportmerries ster

Op een thuiskeuring in Gelderland werden gisteren vier paarden beoordeeld en alle vier scoorden minimaal 70 punten voor exterieur. Dat leverde twee sportmerries het sterpredicaat op. Dat zijn Jerlinda (Blue Hors Zack x Roman Nature) en Lady Dy (Governor x Sorento).

“Het was een korte maar geslaagde dag. Alle vier paarden hebben de voor het sterpredicaat minimaal benodigde bovenbalk van 70 punten gekregen voor het exterieur. Voor twee paarden betekent dat ze op een later moment automatisch ster kunnen worden, wanneer ze slagen voor een aanlegtest, succesvol deelnemen aan een geselecteerde jongepaardenwedstrijd, het sportpredicaat behalen of aan een reguliere stamboekkeuring deelnemen”, legt inspecteur Wim Versteeg uit.

Sterpredicaat

Voor de Blue Hors Zack-dochter Jerlinda (uit Werlinda ster pref van Roman Nature) van fokker G.A. Nijenhuis uit Varsseveld en Lady Dy (Governor uit Esoranta Bo stb van Sorento, fokker C. Heemskerk uit Rijnsburg) van E. Tinneveld uit Barchem leverde het direct het sterpredicaat op. Beide merries zijn geklasseerd op Z2-dressuurniveau en waren daardoor al sport-dres.

Aansprekende bloedmerrie

“Jerlinda kreeg 75 punten voor exterieur. Dit is een aansprekende bloedmerrie met veel uitstraling. Ze is evenredig gebouwd, charmant en goed bespierd. Lady Dy werd opgewaardeerd naar 70 punten en is daarmee ook ster geworden. Zij is een correct gemodelleerde merrie met veel uitstraling, sterke bovenlijn en aansprekende voorhand.”

Bron: KWPN