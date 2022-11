Thuiskeuring Gelderland: Vier sportmerries ster

Op de thuiskeuring vandaag in Gelderland kreeg inspecteur Wim Versteeg zes paarden te beoordelen en kon aan vier merries met het sportpredicaat het sterpredicaat verlenen. Van de zes beoordeelde paarden werden er twee in het stamboek opgenomen en vier sport-dres merries werden ster. Eén met 75 punten voor exterieur en drie met 70 punten.

De hoogste exterieurscore werd behaald door Elserole (Vivaldi uit Pherolle ster pref prest van Ferro, fokker Th. Cox uit Duizel) van G. Jacobs uit Overasselt, die op ZZ-Licht niveau is uitgebracht. “Dit is een royaal ontwikkelde, goed in het rechthoeksmodel staande merrie met ras en uitstraling. Ze is opwaarts gebouwd, heeft een aansprekend front en liet op het harde een goede manier van bewegen zien”, vertelt Wim Versteeg.

Ciska

De Don Schufro-dochter Ciska (uit Sissy van Lorentin I, fokker Comb. Aaldering-Swelheim) van Aaldering-Van Kempen werd eveneens geüpgraded van stamboek- naar stermerrie. Deze halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst In Style (v. Eye Catcher) leverde zelf al een Lichte tour-paard. “Ciska is een aansprekende Z2-dressuurmerrie die we met 70 punten in graad hebben kunnen verhogen. Ze is voldoende correct gebouwd en voldoende ontwikkeld.”

Fame

De Der Designer-dochter Fame (uit NN van Sandro Hit, fokkers A. Breukink-Menger en E.W. Breukink) van G. Jacobs is Z2-geklasseerd en behaalde ook 70 punten voor exterieur. “Deze voldoende aansprekende merrie heeft goede verhoudingen in haar model en heeft voldoende correct fundament. Ze liet ruim voldoende bewegingskwaliteit zien.”

Kinzi Kirdoni

Tot slot de zevenjarige, Z2-geklasseerde Kinzi Kirdoni (Florencio uit Winnie Wirdonie ster sport-dres pref prest PROK van Havel) van fokker L. Lub uit IJsselmuiden. “Dit is een correct gemodelleerde, voldoende ontwikkelde merrie met een goede stap en sterke draf. Ze beweegt met goede techniek en souplesse.” Ze is een halfzus van meerdere Lichte Tour-paarden en haar grootmoeder Jirdonie geniet bekendheid als moeder van onder meer de internationale Grand Prix-paarden Nimbly (v. Havel), Olympus (v. Havel) en Popeye (v. Havel).

