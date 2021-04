Thuiskeuring Groningen: Calvados-dochter ster verklaard

Inspecteur Bart Henstra kon op de thuiskeuringen in de provincie Groningen de merrie 1,40m-merrie Amirda (Calvados x Larno) dankzij het sportpredicaat direct ster verklaren. Daarnaast zetten met twee dressuurmerries met 70 punten voor het exterieur een goede eerste stap richting het sterpredicaat.

De door O.H. Oldenziel gefokte Amirda is in eigendom van Weite Oldenziel. “Dit is een grootramige, goed ontwikkelde merrie met een fractie klassieke opdruk. Het is een echte Calvados-merrie om te zien en ze is sterk gebouwd”, licht Henstra toe. De merrie kreeg 70 punten voor exterieur.

Dressuurmerries

Twee dressuurmerries scoorden 70 punten voor exterieur, maar moeten nog voldoen aan de prestatie-eis. Dat betreft de grote, hoogbenige en rassige Merania (Spielberg x Darlington, fokker W. van Beek-Vink) van E.G. van der Ploeg en de sympathieke Bella (Belissimo M x Riccione) van F.J. Bakker. Deze merrie beschikt over bloeduitstraling en ging met souplesse over het straatje.

Bron: KWPN