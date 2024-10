Thuiskeuring Limburg: Lichte Tour-merrie Hope VDM wordt ster

Inspecteur Luuk Smetsers heeft in Limburg twee dressuurmerries beoordeeld. Beide merries werden met het sportpredicaat op zak direct ster. Daaronder ook de Lichte Tour-merrie Hope VDM (v. Uphill).

De twaalfjarige Hope VDM (mv. Krack C, mede-fokker Stal de Mierde) van mede-fokker P. van Dijk verzameld met Angelique van Dijk 18 winstpunten in de Lichte Tour en verdiende daarmee eerder al het sportpredicaat. “We hebben haar vandaag met 70 punten kunnen opnemen in het stamboek en daardoor is ze gelijk ster geworden. Hope VDM is een zeer royaal ontwikkelde merrie, met een goed bespierde voorhand. Ze heeft veel lengte in de voorhand, zou wat sterker mogen zijn in de rug en heeft goede verhoudingen in het lichaam. Het fundament is ruim voldoende correct”, aldus Smetsers.

No Secret Burga

Ook de Z2-geklasseerde No Secret Burga (Secret x United, fokker M. van den Heuvel) van Hub Houben was en sport en werd ster. “Deze merrie kreeg 70 punten voor het exterieur. Ze is goed ontwikkeld, heeft een aansprekende voorhand en sterke bovenlijn. Het fundament is voldoende correct.”

Bron: KWPN