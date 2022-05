Thuiskeuring Limburg: Sterpredicaat voor De Niro-zoon

Inspecteur Henk Dirksen kon op de thuiskeuringen in de provincie Limburg het sterpredicaat uitdelen aan Leroy K (De Niro x UB40) van fokker J. Klinkers. De zesjarige ruin is Z2-geklasseerd en voldoet daarmee aan de eisen voor het sportpredicaat en kon in combinatie met de 75 punten voor exterieur ster verklaard worden. Daarmee werd zijn moeder preferent.

“Het is zelf een royaal ontwikkelde ruin, met een goed gevormde voorhand en een correct model. Op het straatje viel zijn krachtige manier van draven op en daarvoor heeft hij 80 punten gekregen.” Leroy. K vertegenwoordigt de sterke stam van Charites en is daarmee aan een reeks internationale dressuurpaarden verwant.

Wisselende kwaliteit

Het was een mooie dag met wat wisselende kwaliteit. “We zijn in Zuid-Limburg begonnen en in Noord-Limburg geëindigd. De thuiskeuring vormt een laagdrempelige manier om paarden in het stamboek opgenomen te krijgen en we hebben vandaag elf paarden beoordeeld”, vertelt Henk Dirksen. “Vijf daarvan kregen 70 punten of hoger voor hun exterieur en de jonge merries zien we later graag terug in de IBOP of op de reguliere stamboekkeuring.”

Bron: KWPN