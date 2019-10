Thuiskeuring Limburg: sterpredicaten voor Koriander- en Cardento-merries

Op de thuiskeuring in Limburg kregen inspecteurs Arnold Kootstra en Petro Trommelen vandaag zeven spring- en één dressuurmerrie te beoordelen. Bij de springmerries kregen er vier 70 punten voor het exterieur, wat bij twee merries direct tot het sterpredicaat leidde aangezien ze eerder al het sportpredicaat behaalden. De sterpredicaten werden toegekend aan de sport-spr merries Zerana (Koriander x Corleno) en Creme de la Creme (Cardento x Gourmet).

De Koriander-dochter Zerana (uit Marja ster pref prest van Corleone, fokker M. Hageman uit Dalfsen) van G.C.M. Damen uit Ohe en Laak is geklasseerd in het 1,30 m. en is een halfzus van het internationale 1,50 m-springpaard Valeska (v. Celano) van Raul Gonzalez Tablada. “Het is een voldoende ontwikkelde en aansprekende merrie met een mooie voorhand. Ze is iets gezonken in het middenstuk en heeft hard en correct fundament”, vertelt Arnold Kootstra.

Creme de la Creme

In Weert werd Jan Hoppenbrouwer’s uit Zweden geïmporteerde Cardento-dochter Creme de la Creme (uit Diora van Gourmet, fokkers J. en M. Maneschiöld) ster verklaard. Deze merrie is geklasseerd op 1,40 m.-niveau en is voor 2020 drachtig van Entertainer. “Dit is een goed ontwikkelde merrie met een mooie voorhand, sterke bovenlijn en eveneens correct fundament. Op het straatje toonde ze een voldoende goede stap en draf.”

Beste exterieurbeoordeling

Met 75 punten voor exterieur kreeg de zevenjarige Hayanossa (Tolan R uit Inossa ster van Maykel, fokker J. Smidt uit Broekhuizen) van M.L.T. Tetzlaff in ’t Zandt uit Sevenum) de beste exterieurbeoordeling vandaag. Deze langgelijnde, bloedgemaakte en aansprekende merrie moet nog aan de aanvullende eisen voldoen om ster te worden. Dit kan door middel van het deelnemen aan een stamboekkeuring, waar minimaal 75 punten behaald moeten worden voor het vrij springen, het slagen voor een aanlegtest of het behalen van het sportpredicaat (Z+6).

Bron: KWPN