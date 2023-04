Thuiskeuring Limburg: Tampa-dochter Diva D ster verklaard

Vandaag zijn er via de thuiskeuring in Limburg drie spring- en negen dressuurpaarden beoordeeld. Aan CCI2*-merrie Diva D (Tampa x Pharaon xx, fokker J.G.N.E. van Dooren) kon inspecteur Stan Creemers het sterpredicaat toekennen.

Diva D was actief in de internationale sport tot op CCI2*-L niveau en kreeg 70 punten voor exterieur. “Dit is een royaal ontwikkelde, langgelijnde merrie die voldoende correct gebouwd is. Dat in combinatie met het sportpredicaat leverde haar vandaag het sterpredicaat op”, lichtte Stan Creemers toe.

75 punten voor exterieur

De driejarige springmerrie Perrolien Vika (mv. Connect) van fokkers J.W. Vink en J.M. Kateman beoordeelde hij met 75 punten voor exterieur, waarmee ze een mooie eerste stap richting sterpredicaat heeft gezet. “Dit is een aansprekende, jeugdige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Wanneer zij succesvol deelneemt aan een aanlegtest, de stamboekkeuring of het sportpredicaat behaald wordt zij ster.”

Taminiau-dochter

Samen met inspecteur Floor Droge kon hij aan de Taminiau-dochter Paranka M&M (mv. Johnson) van fokker M.A. Bolsenbroek ook 75 punten voor exterieur toekennen. “Dit is een aansprekende merrie met een mooi front, die goed in het rechthoeksmodel staat.”

Bron: KWPN