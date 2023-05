Thuiskeuring Noord-Brabant: Drie Lichte Tour-paarden ster verklaard

Op de thuiskeuringen in de regio Noord-Brabant kon inspecteur Bart Bax aan drie Lichte Tour-paarden het sterpredicaat verlenen. In totaal kregen zeven van de acht beoordeelde dressuurpaarden minimaal 70 punten voor exterieur. Daarnaast werd één sport-springmerrie ster, de andere springmerrie kreeg 75 punten voor exterieur.



De eerste van drie Lichte Tour-paarden die vandaag ster werd is Iniesta (Armani x Viënto Uno W) van fokker F.H.N.M. van den Dries. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met een goed gevormde voorhand en goede schoft-/schouderpartij. Ze heeft een sterke bovenlijn, correct en hard fundament en had iets meer uitstraling mogen hebben.”

Cornflake

Ook de door Karin Retera gefokte Cornflake R.D.P. (Dreamcatcher x Mondriaan) van V.H.A. van Rooij heeft het sportpredicaat op basis van prestaties in de Lichte Tour verdiend. “Deze merrie heeft 70 punten voor exterieur gekregen. Ze meet 1.78m en is daarmee royaal ontwikkeld. Ze heeft een mooi front, een goede schoft-/schouderpartij, staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en is voldoende correct in het fundament om ster te worden.”

Bijdrage aan preferentschap moeder

De ruin Jamir (Dream Boy x Lester) van fokker A.J.F.M. van Schijndel is eveneens geklasseerd in de Lichte Tour en draagt met zijn behaalde sterpredicaat bij aan het preferentschap voor zijn moeder. “Deze zoon van Dream Boy is royaal ontwikkeld en staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel. Hij is opwaarts gebouwd, heeft een correcte bovenlijn en hard fundament.

Sportpredicaat

Daarnaast werd de ZZ-Licht geklasseerde Kabiola (Franklin x Apache, fokker J.J. Lubbers) van F.J.G. van Boxtel ster. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde merrie die voldoende langgelijnd is en iets meer bespiering zou mogen hebben in de bovenlijn. Ze heeft hard en iets teer fundament, en ze waardeert zich in draf positief op. Daarin liet ze goede afdruk, tritt en achterbeengebruik zien en voor de draf heeft ze 80 punten gekregen.”

Z2-geklasseerde Dream Boy-dochter

De Dream Boy-dochter Illy (mv. Grafiet, fokker G. van Loon) van M.C.F. van Loon is Z2-geklasseerd en werd eveneens ster met 70 punten voor exterieur. “Deze merrie heeft een sprekend hoofd, staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en zou iets meer bespiering in haar hals mogen hebben. Ze heeft goed ontwikkelde voeten, hard fundament en had in het geheel iets meer opwaarts gebouwd mogen zijn voor hogere punten.”

Springmerries

Inspecteur Stan Creemers beoordeelde twee springmerries, die beide 75 punten voor exterieur kregen. In het geval van Imani (Dakar VDL x Haarlem, fokker J. Wijdeven) van W.J.H. van der Velden, die 1,35m geklasseerd is, leverde dat het sterpredicaat op. “Deze merrie heeft het sportpredicaat en het is een ruim voldoende ontwikkelde merrie, met een goede bovenlijn en aansprekende voorhand. Ze staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en heeft correct fundament.

Bron: KWPN