Thuiskeuring Noord-Brabant: Sterpredicaat voor Lichte- en Zware Tour-merries

Bart Bax, de kersverse inspecteur van Noord-Brabant, kon op de thuiskeuringen in Noord-Brabant één Zware Tour-merrie, twee Lichte Tour-merries, twee ZZ-Zwaar-merries en een Lichte Tour-merrie voorzien van het sterpredicaat. Daarnaast behaalden nog vier driejarige merries 70 punten voor exterieur.

De 18-jarige Zware Tour-merrie Flow Cadanza (Florencio I x Rubinstein I, fokker Annebeth Reesink-Brouwer) van C.G.M. Buuron spande als afsluiter van de dag de kroon. De Oldenburgs-gefokte merrie kreeg 80 punten voor exterieur. “Dit is een zeer aansprekende merrie met een mooi front, goed bespierde hals en fraai hoofd. Ze heeft veel uitstraling, een sterke bovenlijn en hard en correct fundament. Flow Cadanza is goed ontwikkeld en liet op het straatje een ruime, actieve en lichtvoetige manier van bewegen zien. Daarnaast is haar sportstand van Zware Tour met twee winstpunten natuurlijk zeer respectabel”, vertelt Bax.

Aansprekende merrie

C.G.M. Buuron kreeg ook Lichte Tour-merrie Boheme (Sorento x Gribaldi, fokker W.H.M. Tonk) opgewaardeerd tot stermerrie. “Opnieuw een aansprekende merrie met goede sportklassering. Ze heeft een aansprekende voorhand, goede halsbespiering, sprekend hoofd en staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel. Ze heeft bovenlijn correct fundament.” Deze 1.71m-metende merrie verdiende 70 punten voor exterieur.

Santano-dochter

De Lichte Tour-merrie Evy (Santano x Contango, fokker M.E. Lanen) van VRB Group BV verkreeg met 70 punten voor exterieur het sterpredicaat. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met een sprekend hoofd en veel uitstraling. Ze heeft een sterke bovenlijn en zou iets meer lengte in haar lichaam mogen hebben. In beweging liet ze veel ruimte zien en ze heeft zes winstpunten behaald in de Lichte Tour, wat ook zeker heel positief is.”

Opwaarderen in beweging

De ZZ-Zwaar-geklasseerde Eliana (Sir Oldenburg x Metall, fokker Daemen) van R.E.J. Alofs mag eveneens verder door het leven als stermerrie. “Deze merrie is gefokt uit een volle zus van Special D en is met haar 1.61m aan de kleine kant, maar ze waardeert zich in beweging zichtbaar op. Ze heeft een goed bespierde voorhand, staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en heeft hard fundament. Ze draafde met veel kracht en afdruk op het straatje.”

Royaal ontwikkelde Apache-dochter

Euforia (Apache x Akzent II, fokker V. Lavoie en Qurien van Erp) van I.J.H.C. van Veggel is ZZ-Zwaar-geklasseerd en werd dankzij 70 punten voor exterieur ook bevorderd tot stermerrie. Ze werd hoogdrachtig gepresenteerd. “Het is een royaal ontwikkelde merrie met een mooi front, veel bespiering en een sprekend hoofd. Ze meet 1.71m en is wat neerwaarts in de romprichting”, vertelt Bart Bax.

Bonymanda

ZZ-Licht-merrie Bonymanda (Daddy Cool x Rubiquil, fokker Leunus van Lieren) van M. Jansz werd geüpgraded naar stermerrie. “Deze ruim voldoende ontwikkelde merrie staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel en valt op met haar sterke bovenlijn. Haar fundament is hard maar iets aan de tere kant. Ze heeft met meerdere ruiters op minimaal Z-niveau gepresteerd in de sport en heeft een goede sportstand van ZZ-Licht met tien winstpunten.”

Bron: KWPN