Thuiskeuring Overijssel: sterpredicaat voor LT-merrie Effect Rhythm MBH

Op de thuiskeuring in de provincie Overijssel kreeg inspecteur Henk Dirksen zes paarden te beoordelen. Voor twee paarden leidde het direct tot het sterpredicaat. Twee andere merries zetten dankzij minimaal 70 punten voor het exterieur een eerste stap richting het sterpredicaat.

Effect Rhythm MBH (Jazz x Flemmingh, fokker Melanie Brevink) en James Bond LVD (Jazz x Negro) leverde de inspectie in combinatie met goede sportresultaten en/of het sportpredicaat gelijk het sterpredicaat op. Beide paarden staan op naam van Linda Verwaal, die tevens te boek staat als fokker van laatstgenoemde.

Goed ontwikkelde merrie

Effect Rhythm MBH is internationaal Lichte Tour geklasseerd en verdiende het sterpredicaat met 70 punten voor exterieur. “Dit is een goed ontwikkelde, langgelijnde merrie die mede op basis van haar goede sportklassering vandaag het sterpredicaat verdiende. In beweging waardeert ze zich positief op”, vertelt Dirksen. De ZZ-Licht-geklasseerde James Bond LVD kreeg 75 punten. “Hij heeft een aansprekende voorhand, is goed ontwikkeld en heeft een sterke bovenlijn. Daarbij is hij voldoende langgelijnd.”

Bron: KWPN