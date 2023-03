Thuiskeuring Overijssel: Sterpredicaat voor twee paarden

Inspecteur Henk Dirksen kon op woensdag 15 maart twee paarden, die reeds het sportpredicaat op zak hebben, ster verklaren. In totaal werden er vijf paarden beoordeeld, waarvan er drie 70 punten of hoger scoorden voor exterieur.

De zevenjarige Liefmans (Grodino x Koriander) van fokker Geeke Klein-Massier werd beoordeeld met 75 punten voor exterieur. Deze ruin is geklasseerd in het Z springen en Z eventing met Jori Klein en Nicky Snijder. “Dit is een sterk gemodelleerde ruin, met een goed gevormde voorhand en hard fundament. Voor zijn leeftijd presteert hij al goed in de sport”, licht Henk Dirksen toe.

De twaalfjarige Goodlooking Daza (Rousseau x Painted Black, fokker G.A.A. Krol) van Corien IJspeerd werd ster met 70 punten voor xterieur. “Deze royaal ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel en is voldoende correct in het fundament. Mede dankzij haar sportpredicaat hebben we haar vandaag ster kunnen maken.”

Bron: KWPN