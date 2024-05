Thuiskeuring Overijssel: Twee sportmerries ster

Op de thuiskeuring in Overijssel werden vandaag twee merries met het sportpredicaat ster verklaard. Van de negen beoordeelde springpaarden kregen er acht minimaal 70 punten voor exterieur.

Haserania (Karandasj x Guidam, fokker Jan Greve) van M. Asbroek kreeg 75 punten voor exterieur. De merrie sprong op 1,35m-niveau. “Haserania is een heel aansprekende merrie die zich goed gehouden heeft. Ze is door Steven Veldhuis uitgebracht in de sport en heeft hard, correct fundament en een goede schoft-/schouderpartij”, vertelt inspecteur Henk Dirksen.

Zavall VDL-dochter

De tweede sportmerrie die ster werd, is Izavall K O’Hara (Zavall VDL x Whistler, fokker A.W. Koekkoek) van H.J. van Spijker. Zij sprong op internationaal 1,30m-niveau. “Deze degelijke merrie heeft 28 winstpunten in het 1.30m behaald en gaat nu de fokkerij in”, reageert Dirksen.

Bron: KWPN