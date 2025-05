Thuiskeuring Utrecht: Positieve beoordeling voor vijf dressuur- en twee springpaarden

Op de thuiskeuring regio Utrecht kregen vandaag vijf dressuur- en twee springpaarden een score van minimaal 70 punten. Twee paarden, die al in bezit waren van het sportpredicaat, kregen 75 punten.

De merrie Mocca d’Or (Five Star x Sunny-Boy, fokker R. de Jong) van geregistreerden A. en B. de Jong is daar een van. “Een met haar 1.66m een ruim voldoende ontwikkelde merrie. Ze beschikt over veel uitstraling in de voorhand en over goede verhoudingen in het lichaam. Daarbij zou ze een fractie meer lengte in de rug mogen hebben. Haar fundament was correct. Stappen deed ze actief, zuiver en met ruim voldoende ruimte. Haar draf was voldoende lichtvoetig en functioneel”, aldus inspecteur Luuk Smetsers.

Firestone-zoon sterwaardig

De voshengst Ladinus JR (v. Firestone) van fokker Kelsey Harte werd als sterwaardig beoordeeld. “Een heel jeugdige en rassige hengst met goede verbindingen in het lijf en een correct fundament. Stappen deed hij heel actief, resoluut en zuiver, maar zou daarin nog iets meer ruimte mogen tonen. Voor de draf kreeg hij 80 punten. Daarin liet hij een goede beentechniek en dito zelfhouding zien.” Met zijn beoordeling werd hij positief mee aan het verkrijgen van het predicaat preferent voor zijn moeder, de United-dochter Cita.

