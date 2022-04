Thuiskeuring Utrecht: twee sportpaarden ster

Op de thuiskeuringen in Utrecht kon inspecteur Henk Dirksen vandaag zes paarden beoordelen. Voor twee sportpaarden resulteerde dit direct in het sterpredicaat. Het gaat om Quality (Quasimodo Z x Contango) en Kessel VDP (De Niro x OO Seven).

Van de zes beoordeelde paarden kwamen slechts twee uit op de voor het sterpredicaat minimaal vereiste score van 70 punten voor het exterieur. “De maat en het formaat waren duidelijk een aandachtspunt vandaag, we hebben meerdere kleine merries beoordeeld.” De twee paarden met een voldoende score voor het exterieur hadden beide het sportpredicaat (of een -waardige sportstand) en konden daarmee direct ster worden.

Quality

Zo kreeg de Quasimodo Z-dochter Quality (uit Niagara elite prest PROK van Contango) van G. Bos uit Veenendaal 75 punten voor het exterieur. “Deze merrie heeft op 1.35m-niveau gesprongen en heeft zodoende al het sportpredicaat behaald. Het is een sterk bespierde en goed ontwikkelde merrie die zich goed heeft gehouden”, vertelt Henk Dirksen.

Kessel VDP

Ook de zevenjarige ruin Kessel VDP (De Niro uit Utah V elite sport-dres D-OC van OO Seven) van fokker Petty Vos uit Stoutenburg werd ster, met 70 punten voor exterieur. “Deze Z2-geklasseerde ruin staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een sterke bovenlijn en correct fundament. Bovendien toonde hij aan de hand veel ruimte en afdruk in beweging.”

Bron: KWPN