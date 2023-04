Thuiskeuring Utrecht: ZZ-Zwaar-merrie Junasthi V ster verklaard

De thuiskeuring in Utrecht heeft vandaag voor drie merries het sterpredicaat opgeleverd. Kersvers inspecteur Luuk Smetsers beoordeelde samen met Marcel Beukers vijf merries.

Van de vier beoordeelde dressuurmerries hadden er drie het sportpredicaat behaald en zij werden allen ster met 70 punten voor exterieur. De beste sportstand staat op naam van de ZZ-Zwaar geklasseerde Junasthi V (Firestone x Ixion) van fokker M. Veenendaal. “Deze correct gemodelleerde merrie heeft een goede bovenlijn, een mooi gevormde croupe en zou op stand iets meer front mogen hebben. Ze heeft hard en fijn beenwerk en heeft al een goede sportklassering behaald”, vertelt Smetsers.

Z2-merries

De Uphill-dochter Fleur de Lys (mv. Havidoff, fokker Ruitersportcentrum Zeewold) van S.S.M. van Dijk is Z2 geklasseerd. “Deze merrie hebben we 70 punten voor exterieur kunnen geven dankzij haar uitstraling en mooie front met lichte hoofd-/halsverbinding.” Ook de Zonik-dochter Latina AK (mv. Welt Hit II) van fokker A.J. van Kuyk heeft dankzij prestaties op Z2-niveau het sportpredicaat behaald en zij werd geüpgrade naar stermerrie. “Deze merrie staat duidelijk in het rechthoeksmodel, heeft een correcte croupevorm en correct fundament.”

Bron: KWPN