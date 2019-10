Thuiskeuringen Gelderland: vijf sportmerries ster

Eén sport-springen merrie en drie sport-dressuur merries konden direct ster verklaard worden op de thuiskeuringen in het Gelderse Rivierengebied. Dat zijn de springmerrie Hardousch (Biscayo x Andiamo) en de dressuurmerries Inspirada Loren (Cachet L x Contango), Emaika F (Armani x Inspekteur) en Donna (Johnson x Iglesias). Daarnaast kan de dressuurmerrie Rilana (Rankrado x Lancet) ster worden verklaard wanneer ze aan de aanvullende eisen voldoet.

Vergezeld door afdelingsvoorzitter Jan Litjens bracht Bart Bax een bezoek aan meerdere fokkers met dressuurmerries in de Gelderse afdeling Rivierengebied voor de thuiskeuringen. Van de acht dressuurmerries zijn er vier in het bezit van het sportpredicaat en allen voldoen aan de minimale exterieur-eis voor het sterpredicaat. Daarnaast kon Arnold Kootstra de enige springmerrie ster verklaren.

Inspirada Loren

De zesjarige Inspirada Loren (Cachet L uit Vogue ster van Contango) van fokker K.H.G.A.H. Nijland-van Engelen uit Gameren is geklasseerd in het Z2 en kon vandaag worden gepromoveerd van stamboek- naar stermerrie. “Voor zowel het exterieur, de stap als de draf kreeg deze merrie 75 punten. Ze is met haar 1,79 m. royaal ontwikkeld, heeft veel front en een aansprekend hoofd. Haar hals is goed gevormd, ze staat goed in het rechthoeksmodel en ze heeft correct fundament. De romprichting is wel iets neerwaarts”, omschrijft Bax de merrie. “Ze stapt actief en ruim, en draaft met goede techniek en achterbeengebruik.”

Emaika F en Donna

Twee andere sport-dressuurmerries werden met 70 punten voor exterieur ster: Emaika F (Armani uit Namaika elite pref prest PROK van Inspekteur) van fokker H.M. van Florestein uit Lienden, die gefokt is uit een halfzus van het bekende Grand Prix-dressuurpaard Goliath van Arjen Teeuwissen, en Donna (Johnson uit Ozalea keur van Iglesias, fokker combinatie C.J. van Pernis en M. van der Kleij uit Monster) van M.B.L. van Wijk uit Nederasselt. “De tienjarige Emaika F is goed ontwikkeld, heeft een fraai front en zou iets mooier in de bovenlijn mogen zijn. Ze is iets neerwaarts gebouwd maar waardeert zich weer op zodra ze in beweging komt. De ZZ-Licht merrie Donna is goed ontwikkeld, staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een mooie hals. Ook bij haar, het klinkt misschien wat eentonig, was de romprichting wat neerwaarts. Ze draaft actief met een goed achterbeengebruik.”

Hardousch

De vierde sportmerrie die ster is geworden is de enige springmerrie op de thuiskeuringen in het Rivierengebied, de zevenjarige 1,35 m.-springende Hardousch (Biscayo uit Pardousch ster prest van Andiamo, fokker H.J. Spekschoor uit Zieuwent) van S. Severein uit Huissen. Zij kreeg 70 punten voor exterieur. “Deze merrie staat goed in het rechthoeksmodel en heeft een mooie croupevorm voor een springpaard. De hals is wat horizontaal, de bovenlijn is wat strak en het fundament is correct en hard. Op het straatje liet ze een nette manier van bewegen zien”, vertelt Arnold Kootstra.

Aanvullende eis Rilana

De buitenlands geregistreerde dressuurmerrie Rilana (Rankrado uit Sereen van Lancet) van Theunissen uit Malden moet nog aan de aanvullende röntgen-eis voldoen om in het KWPN-stamboek te worden opgenomen. Wanneer ze PROK is, wordt deze sport-dressuurmerrie ook direct ster want ze verdiende vandaag 70 punten voor exterieur. “Deze merrie is geklasseerd in het ZZ-Licht en is voldoende ontwikkeld met haar 1,63 m. Ze staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een sterke bovenlijn en hard fundament.”

Groningse thuiskeuringen

Afgelopen vrijdag werden er in Groningen drie merries beoordeeld, waarvan er twee exterieurmatig sterwaardig bleken. Met 75 punten scoorde Kornoelje M (Electron uit Bellissima M elite EPTM-dres sport-dres PROK van Uptown) van fokkers Bart en Nelleke de Graaf-Drijvers uit Beerta en mede-geregistreerde Maartje Reumerman uit Finsterwolde het best. Deze 1,64 m.-metende merrie verdiende 75 punten voor haar exterieur en kreeg voor zowel de stap als draf 80 punten. Daarmee heeft deze vierjarige merrie een veelbelovende eerste stap gezet richting het sterpredicaat.

Bron: KWPN