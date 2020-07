Thuiskeuringen Groningen en Friesland: twee stermerries en één sterruin

Op de thuiskeuringen in de provincies Friesland en Groningen kon inspecteur Marcel Beukers op woensdag 1 juli drie van de tien paarden (vijf in beide provincies) ster verklaren.

In Friesland werden twee spring- en drie dressuurpaarden gekeurd. Onder hen was één ruin. Vier van de vijf paarden wisten 70 punten of meer voor het exterieur te behalen. De enige aanwezige ruin Cimo (Gribaldi x Rohdiamant, fokker K. van der Veen) behaalde 70 punten en heeft nu het sterpredicaat, doordat hij al het sportpredicaat in het bezit had. De dertienjarige ruin is op ZZ-Zwaar niveau geklasseerd in de dressuur.

Springmerrie

Doraya (Colman x Triton, fokker D. de Jong) wist in Friesland als enige merrie verhoogd te kunnen worden naar stermerrie. De twaalfjarige schimmel heeft in het verleden met prestaties op 1.35m-niveau het sportpredicaat behaald.

Connaisseur-dochter

Vier dressuurmerries en één springmerrie zijn beoordeeld op de thuiskeuringen in Groningen. Drie van deze merries behaalden 70 punten voor het exterieur. De Connaisseur-dochter Holly (mv. San Remo, fokker L.A. & G.E. Boelens-Von Dulmen Krumpelmann) is de enige merrie in Groningen die vandaag ook het sterpredicaat behaalde. De achtjarige merrie heeft met prestaties in de dressuur op Z2-niveau eerder al het sportpredicaat behaald.

Bron: KWPN