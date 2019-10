Thuiskeuringen Noord-Brabant leveren meerdere ster-predicaten op

Inspecteurs Arnold Kootstra en Toine Hoefs waren woensdag op pad voor de thuiskeuringen in regio Noord-Brabant. Aan één spring- en twee dressuurmerries met het sportpredicaat kon het sterpredicaat verleend worden.

De Germus R-dochter Zivolda (uit Givolda prest van Zeus, fokker R. Beuving uit Nieuweroord) van M. van de Rijt uit Nuenen heeft internationaal 1.45m en nationaal 1.50m gesprongen onder de naam Zazou. Ze werd opgenomen in het stamboek en ster verklaard met 75 punten voor het exterieur.

Gelijkenis

“Zivolda vertoont veel gelijkenis met haar vader Germus R. Het is een aansprekende, langgelijnde merrie met een goede bovenlijn en hard, correct fundament”, lichtte Kootstra toe. De merrie komt uit een goede sportstam en presteerde zelf met Teddy van de Rijt.

Vier keer 70 punten

Van de zes springmerries kregen er vier de voor het sterpredicaat vereiste score van minimaal 70 punten voor het exterieur. Naast Zivolda kreeg ook de vierjarige Etoulon VDL-dochter Kaytoulon I.K. (uit Carola van Lupicor, fokker I. Kruts uit Ter Aar) van H. Fabrie uit Reusel 75 punten. “Dit is een merrie met veel lengte in haar lichaam, een mooie lange hals en aansprekend hoofd. Ze is goed ontwikkeld, heeft hard en correct fundament en toonde op het straatje een goede bewegingsvorm. Zo’n merrie kan op diverse manieren in een later stadium ster worden.”

Dressuurmerries

In de dressuurrichting zijn er zeven merries beoordeeld in Noord-Brabant, waarvan er vier minimaal 70 punten kregen voor het exterieur. Bij Donna Bella (Metall uit Symphony ster sport-dres prest van Gribaldi) van fokker M. Eekhof uit Rotterdam en de ZZ-Zwaar geklasseerde Evita Khan (Zjengis Khan uit Kanieta keur sport-dres van Frühling, fokker T.J. van Vuuren uit Mariahout) van K.F.C. van der Heijden uit Mariahout resulteerde dit direct in het sterpredicaat. “Donna Bella is een Z2-geklasseerde merrie met een scherp model met mooie verhoudingen. Ze heeft een heel aansprekend front en zou in alles wat meer ontwikkeld mogen zijn, maar verder maakte ze een hele positieve indruk. We konden haar op het straatje zelfs 80 punten voor haar draf geven, waarin haar actieve achterbeengebruik opvalt”, vertelt Toine Hoefs over de 1.62m-metende Metall-dochter. “De Zjengis Khan-dochter Evita Khan is een merrie met veel formaat en lengte. Ze heeft een mooi front, hard fundament en zou iets meer bergopwaarts gebouwd mogen zijn. Op het straatje toonde ze een correcte manier van bewegen.”

