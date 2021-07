CK Noord-Brabant: 10 merries naar NMK, kampioene voor Van Os

Regio Brabant maakte vandaag haar goede reputatie waar en de volledige kopgroep van driejarige dressuurmerries kreeg een uitnodiging voor de NMK. Niana V.O.D. (v.Desperado) werd kampioen, voor 90-90-merrie Newmanda van 't Studutch.

Het juryteam bestaande uit Marian Dorresteijn, Bart Bax en Floor Dröge kreeg een goede collectie driejarige dressuurmerries in de baan in De Mortel. De meest complete tien merries mochten ’s middags terugkomen voor het formeren van de kopgroep en werden stuk voor stuk beloond met een uitnodiging voor de Nationale Merriekeuring.

Niana V.O.D.

De merries bleken sterk aan elkaar gewaagd, zeker de top-drie. “Het betreft drie uitzonderlijke merries.” Daarin trok Niana V.O.D. (Desperado uit Zoriana elite IBOP-dres pref prest PROK van Jazz) van Ad van Os uit Sprang-Capelle de kampioenstitel naar zich toe. “Dit is een heel jeugdige merrie met een heel mooi front en een opwaarts gebouwd model. Ze is heel atletisch en beweegt op een hele goede manier”, lichtte Marian Dorresteijn toe. “Niana V.O.D. kan heel goed stappen, daarin blinkt ze uit met haar souplesse en heeft ze een goede, schrijdende beentechniek. In draf vertrekt ze vanaf de eerste pas vanuit het achterbeen, ontwikkelt ze heel veel draagvermogen en kan ze goed schakelen. Daarbij vangt ze zich ook telkens weer mooi op in het achterbeen.”

90/90-merrie Newmanda

Daarmee verwees Niana V.O.D. de met 90/90 punten beoordeelde Glock’s Toto Jr.-dochter Newmanda van ’t Studutch (uit Roumanda elite sport-dres PROK van Rubiquil) van fokker Sjaak van der Lei naar de tweede plaats. “Dit is een zeer royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en haar hals op een goede manier gebruikt. Ze heeft een ruime stap, draaft met heel veel kracht en macht, en gebruikt daarbij haar achterbeen op de goede manier. Net als haar voorganger heeft ook Newmanda voor 85 punten gegaloppeerd op de stamboekkeuring, en ze ging vandaag weer met veel afdruk door de baan.”

Noa Morka

De top-drie werd compleet gemaakt door de opvallende Painted Black-dochter Noa Morka (uit Cidamorka elite sport-dres pref PROK van Jazz) van fokker Wim de Korte uit Veghel. “Dit is een jeugdige, sterk gebouwde merrie met een hele mooie voorhand. Ze is opwaarts gebouwd, heeft goede verbindingen in haar model en maakt veel front in beweging. Ze heeft goede ruimte en tact in beweging, waarbij ze nog iets actiever in het achterbeen zou mogen. In draf valt ze op met haar goede souplesse en schoudervrijheid.”

Daily Diamond

Op de vierde plaats eindigde Noblesse Oblige (Daily Diamond uit Eos-Utopia elite IBOP-dres PROK van Ampère, fokker Rik van Gils uit Eindhout) van Nico Witte. “Dit is een heel aansprekende merrie met goede verhoudingen in haar model, en heel veel tritt en mechaniek in beweging. Ze blijft nog iets hoog in de croupe maar toonde wel een uitzonderlijk sterke draf vandaag.”

Secret

Vijfde werd Noble Desire (Secret uit Dark Desire elite IBOP-dres PROK D-OC van Olivi) van fokkers Desiree Aarts en Petra de Vreugd. “Deze Secret-dochter staat goed in het rechthoeksmodel, is goed ontwikkeld en heeft een prachtig front. Ze heeft een zeer goede halsvorm en mooie verbindingen in haar model. Vooral in stap toonde ze vandaag zeer veel souplesse”, sprak Marian Dorresteijn.

Feinrich

De Feinrich-dochter Nicara (uit Ficara elite IBOP-dres PROK D-OC van Jazz) van fokker Close Horses uit Bergen op Zoom werd als zesde opgesteld. “Deze royaal ontwikkelde merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goede schoft-/schouderpartij en een iets hellende croupe. Ze kan goed stappen, heeft veel tact en balans in draf en heeft op de stamboekkeuring al voor 85 punten gegaloppeerd.”

Just Wimphof, Franklin, Ferdeaux en For Ferrero

Zevende werd Naricha da Mora (Just Wimphof uit Cherilyn elite IBOP-dres pref D-OC van Painted Black, fokker A.H.F. Heuckelum uit Waardenburg) van J. en S.P. Verhoeven uit Helvoirt. “Deze mooie, aansprekende merrie beschikt over veel uitstraling en heeft in beweging veel kracht en ruimte.” Ook naar Ermelo mag de als achtste geplaatste Nina Ricci Q (Franklin uit Capri Sonne van Jetset-D) van fokker J. Quartel uit Nagele. “Dit is een ruim voldoende ontwikkelde, rassige merrie die met veel beentechniek beweegt en daarbij nog iets meer met de schoft omhoog zou mogen bewegen.” Op de negende en tiende plaats eindigden de tevens voor de NMK-uitgenodigde merries Nikki Elvis CLK (Ferdeaux uit Dolce-Vita ster pref van San Remo) van fokker Cor van der Linden uit Waalre en Nikadin S (For Ferrero uit Amadin S elite IBOP-dres sport-dres pref PROK van Trento B) van fokker Stal Van de Sande uit Liempde en mede-geregistreerde Mw. Sunit-van Riel uit Drunen. “De stoere Ferdeaux-dochter is goed ontwikkeld, draaft met veel techniek en souplesse en had vandaag wat meer mogen overtuigen in stap om hoger te eindigen binnen dit sterke gezelschap. De als tiende geplaatste For Ferrero-dochter is ruim voldoende ontwikkeld, zou wat meer in het rechthoeksmodel mogen staan en is een charmante, rassige verschijning. Ze beweegt met veel beentechniek en liet een goede stap zien.”

Bron: KWPN