Tien hengsten naar aanlevering KWPN verrichtingsonderzoek, startlijst online

Maandag 23 februari staat op het KWPN-centrum in Ermelo de aanlevering voor het voorjaarsverrichtingsonderzoek op het programma. Deze dag verschijnen aangewezen spring-, dressuur- en Gelderse hengsten, evenals hengsten die deelnemen aan het vrijwillig onderzoek, onder het zadel voor de hengstenkeuringscommissie. De startlijst is nu online beschikbaar.

Om 08.00 uur beginnen de springhengsten op het straatje, waarna zij direct onder het zadel verschijnen in de Willem-Alexanderhal. Op de startlijst staan zeven springhengsten: vier vierjarigen, twee zesjarigen en een vrijwillige deelnemer.

Eén Gelderse en twee dressuurhengsten

Om 09.15 uur betreedt de Gelderse hengst het straatje, gevolgd door zijn optreden in de baan. Om 10.30 uur komen twee dressuurhengsten in actie in de hal (een vierjarige en een vrijwillige deelnemer), waarna zij aansluitend op het straatje worden voorgesteld.

Na iedere groep gaat de hengstenkeuringscommissie direct in gesprek met de geregistreerden.

