Tien KWPN-merries met drie Grand Prix-nakomelingen

Het KWPN zocht uit welke merries tekenden voor het moederschap van meerdere Grand Prix dressuurpaarden. Tien merries leverden drie Grand Prix-paarden, onder hen Gicara II (moeder van Krack C), Ulissa (moeder van Cocktail) en O.Esther (moeder van Asther de Jeu).

De oudste merrie van het stel is de in 1978 geboren merrie Ulissa (Le Val Blanc xx x Hessel). Zij is moeder van Anky van Grunsven’s Cocktail, maar gaf ook Kossini (v. Rossini) en Meoliet (v. Zeoliet). De in 1993 geboren merrie Lady (Frühling x Aktion) is moeder van één van ’s werelds beste paarden van dit moment: Cosmo (v. Van Gogh). Zijn volle zus Dimare schopte het ook tot dit niveau, evenals halfbroer Van The Man (v. Obelisk).

Ulissa (v. Le Val Blanc xx)

– Cocktail (v. Purioso)

– Kossini (v. Rossini)

– Meoliet (v. Zeoliet)

Wendelien (v. Onyx)

– Finesse (v. Aktion)

– Graffiti (v. Sultan)

– Habibi (v. Ulft)

Darlin (v. Transvaal)

– Jocker (v. El Corona)

– Monarch (v. Havidoff)

– Watson (v. Obelisk)

Gicara II (v. Beaujolais)

– Krack C (v. Flemmingh)

– Something Special C (v. Ferro)

– Baton Rouge C (v. Flemmingh)

Indiamanda (v. Sultan)

– Latamanda (v. Matador)

– Truemanda (v. Rubiquil)

– Certainty (v. Briar)

Jirdonie (v. Dillenburg)

– Nimbly (v. Havel)

– Olympus (v. Havel)

– Popeye (v. Havel)

Lady (v. Frühling)

– Cosmo (v. Van Gogh)

– Dimare (v. Van Gogh)

– Van The Man (v. Obelisk)

O.Esther (v. Jazz)

– Asther de Jeu (v. Contango)

– Brother de Jeu (v. Voice)

– Esther SVN (v. Voice)

Serendy (v. Jazz)

– Zuidenwind (v. OO Seven)

– Wish (v. OO Seven)

– Berendy (v. OO Seven)

Umathika M (v. Sandro Hit)

– Black Shadow (v. Voice)

– Cardon M (v. Lord Leatherdale)

– Adagio (v. UB40)

Bron: KWPN