Tien merries vanuit Kootwijkerbroek naar NMK, 80-90 voor Ninvasion

De eerste dag stamboekkeuring op MT Stables in Kootwijkerbroek leverde al vijf NMK-merries op, de tweede dag werd nog een keer dat aantal gehaald op stal bij Marcel en Tamara van Manen. De hoogste punten (80/90) werden vergeven aan Ninvasion (v. Toto jr) en Nurisca (v. Inclusive, 85/85). In totaal verschenen 34 merries op de tweede dag in de baan, 24 daarvan werden ster verklaard.

Met 80 punten voor haar exterieur en maar liefst 90 voor haar beweging was Ninvasion (Toto jr x Damon Hill) een opvallende verschijning. “Ninvasion stapte ruim en krachtig, draafde en galoppeerde lichtvoetig en met veel gemak. Met steeds een mooi aantredend achterbeen. Haar houding en draf leverden beide 90 punten op.” De zwarte merrie staat geregistreerd bij Unlimited Stables in Lunteren en is gefokt bij de familie Van der Oord in Schoorl. In de merrielijn komen we meerdere veilingveulens tegen alsmede de voor het verrichtingsonderzoek aangewezen premiehengst Mansion en Linvasion. Moeder van Ninvasion is de voorlopig keurmerrie Invasion (v.Damon Hill).

85-85 voor Nurisca



Ook Inclusive-dochter Nurisca (mv. Gribaldi) verdiende met haar score van 85 voor zowel exterieur als beweging een ticket voor de NMK. De jury omschreef haar als een paard met veel voorkomen. “Stappen deed ze krachtig. In draf had ze een goede motor, liet daarbij veel techniek zien en bleef daarbij steeds mooi naar boven. Galopperen deed ze met veel afdruk.” De royaal ontwikkelde bruine merrie is gefokt bij M. Streppel in Lemelerveld en staat geregistreerd bij Melissa Castein in Beekbergen.

Nevada Terma EH

Twee merries behaalden een score van 80 voor exterieur en 85 voor beweging. Nevada Terma EH (Daily Diamond x San Remo) is een charmante merrie. Ze is gefokt bij Linda en Jeroen van Engelshoven, destijds woonachtig in Grashoek en inmiddels verhuisd naar Portugal. Nevada Terma EH staat geregistreerd bij A.A.J. Aalbers in Winssen. Marian Dorresteijn over de merrie: “Een merrie met veel allure, die ruim en in een goede viertakt stapt. In draf laat ze een opvallende beentechniek zien met een goede motor achterin en dat laatste zien we ook terug in haar galop.”

Novelty

Dezelfde score was er voor Novelty (Incognito x De Niro). Danira is zelf een veilingveulen en al haar nakomelingen zijn ook via de verschillende veulenveilingen van eigenaar veranderd. De royaal ontwikkelde bruine Novelty stapte zuiver, draafde met veel techniek in de benen. Zowel in draf als galop liet ze zien makkelijk te kunnen schakelen en weer terug te kunnen komen in tempo. Novelty is gefokt bij Johan Wilmink in Oud Gastel en staat geregistreerd bij A. Jansen-Bongers in Wychen.

Nanny Mc Phee

Nanny Mc Phee (Vitalis x Sorento) kreeg van de jury 80 punten toebedeeld voor zowel exterieur als beweging. De dochter van Vitalis is gefokt en staat geregistreerd bij Stal Ribbels in Eibergen. De jury omschreef Nanny Mc Phee als een merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en beschikt over een mooi front met drie hele goede gangen, waarbij het goede gebruik van het achterbeen steeds positief opviel.

Net niet naar NMK: Nakatomi

Nipt naast een uitnodiging voor de NMK viel Nakatomi (Jakarta x Goodtimes). Nakatomi scoorde voor het exterieur 85 punten. Ook voor fraaie draf, galop en houding liet deze blikvanger van f/g Mark den Teuling uit Gemonde 85 punten noteren, de stap was in haar optreden de enige dissonant. Deze was kort en gespannen en dat kostte Nakatomi haar NMK-ticket.

Bron: Horses.nl/KWPN