Tijdschema afstammelingenkeuring dressuurhengsten bekend

Komend weekend vindt zondag in Ermelo de afstammelingenkeuring plaats waar verschillende collecties veulens van recent goedgekeurde dressuurhengsten getoond worden. De eerste collectie veulens komt om 12 uur in de baan.

De deelnemende hengsten zijn:

Op basis van de afstammelingenkeuring en de thuis beoordeelde veulens, welke willekeurig gekozen worden, worden er statistieken berekend voor het exterieur en de beweging. Hierdoor is het mogelijk om al op vroege leeftijd een beeld te krijgen over de exterieurvererving van jonge hengsten. Er worden minimaal zes en maximaal tien veulens per hengst getoond op de afstammelingenkeuring.

Bron: KWPN