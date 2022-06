Tijdschema afstammelingenkeuringen TP bekend

Dit jaar vindt de afstammelingenkeuringen van de tuigpaardhengsten plaats op 17 en 18 augustus. Het gaat in totaal om vier hengsten. Neon GSM (v. Bocellies Matteo) en Magnifiek (v. Idol) laten op woensdag 17 augustus hun collecties zien. Een dag later is de beurt aan Maximiano I&S (v. Baarzens Jagerszoon) en Macho (v. Indiana).

Voor drie hengsten betreft het een volledige collectie. De hengst Magnifiek heeft vorig jaar al twee veulens getoond, daarom mag de hengst dit jaar een aanvullende collectie tonen. De hengst Neon GSM had vorig jaar voor zijn goedkeuring al een deklicentie, daarom dient hij dit jaar al een collectie veulens te tonen.

17 augustus

Vanaf ongeveer 10:00 uur ziet u op woensdag 17 augustus de nakomelingen van Neon GSM bij Stal Albert Lueks in Diever. Rond 14:00 zijn de veulens van Magnifiek te bezichtigen bij Stal Huckriede in Enschede.

18 augustus

Op donderdag 18 augustus begint het programma om 10:00 uur met de nazaten van Maximiano I&S bij I&S Sporthorses in Putten. Om 13:00 komt Macho aan bod bij Gebroeders Van Manen in Ede.

Bron: KWPN