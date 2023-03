Tinka’s Hope en Jaguar van de Berghoeve erkend door KWPN

De hengstenkeuringscommisie springen heeft de springhengsten Tinka’s Hope (v.Tinka’s Boy) en Jaguar van de Berghoeve (v.Emerald van ‘t Ruytershof) voorgedragen voor erkenning. Het Algemeen Bestuur heeft deze voordracht inmiddels geformaliseerd en de hengsten zijn erkend door het KWPN.

De zestienjarige springhengst Tinka’s Hope (Tinka’s Boy uit Ligie van Royal Feu S.F.) heeft onder het zadel van Demi van Grunsven meerdere jaren internationaal gesprongen tot op 1.55m-niveau. Vader Tinka’s Boy was jarenlang succesvol op het allerhoogste niveau in de springsport onder Markus Fuchs. De hengst heeft onder andere 26 Grand Prix overwinningen op zijn naam staan. Daarnaast won het duo individueel en teamzilver op het Europees Kampioenschap in Hickstead, teambrons op het Europees Kampioenschap in Donoueschingen, teamzilver op de Olypische Spelen in Sydney, winst in de Wereldbeker finale in 2001, tweede in 2000 en derde in 2004.

Tinka’s Hope’s moeder Ligi is een dochter van de hengst Royal Feu. Naast Tinka’s Hoop bracht de merrie meerdere internationale 1.50m- en 1.60m-geklasseerde springpaarden. Zowel de grootmoeder als de overgrootmoeder van Tinka’s Hope hebben meerdere internationale springpaarden gebracht. Tinka’s Hope voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen en is beschikbaar voor de fokkerij bij Stal Brouwer in Gieten.

Jaguar van de Berghoeve

De veertienjarige hengst Jaguar van de Berghoeve (Emerald van ’t Ruytershof uit Quaranca de Muze van Nabab de Reve, fokker B. Verbeek uit ) presteerde met meerdere ruiters op het allerhoogste niveau in de springsport en nam daarnaast deel aan het Wereld Kampioenschap in Tryon. Vader Emerlad van ’t Ruytershof, zoon van de Grand Prix-hengst Diamant de Semilly, sprong zelf eveneens jarenlang op het hoogste niveau onder Harry Smolders, waaronder klasseringen op de Olympische Spelen, World Cups en Global wedstrijden.

Jaguar van de Berghoeve’s moeder Quaranca de Muze is een dochter van springpaardenleverancier Nabab de Reve. Grootmoeder Fragance de Chalus is één van de best fokkende merries ter wereld. De merrie bracht onder andere de hengst Mylord Carthago die zelf jarenlang onder Penelope Leprevost presteerde op het allerhoogste niveau. Jaguar van de Berghoeve voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen, betreffende straalbeen en spat en is beschikbaar bij Waaij Stud in Eemnes.

Jaguar van de Berghoeve (v. Emerald). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: KWPN