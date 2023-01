Titel KWPN Springpaard van het Jaar voor Grandorado TN

Grandorado TN N.O.P. (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II, fokkers Marinus Rietberg en Dick Verhoeven) heeft de meeste stemmen gekregen in de verkiezing om de titel KWPN Springhengst van het Jaar.

Met Willem Greve in het zadel is Grandorado TN actief op het hoogste niveau in de springsport. De combinatie bleef dit jaar in drie landenwedstrijden zes keer foutloos. Na drie vlekkeloze optredens in de landenwedstrijden van Rome, Rotterdam en Knokke werden Greve en Grandorado opgenomen in het Nederlandse team voor de Wereldkampioenschappen in Herning, maar daar moest het duo wegens een blessure van Greve verstek laten gaan.

Grandorado, in 2014 kampioen van het verrichtingsonderzoek, begon 2022 met een derde plaats in de Rolex Grand Prix op Indoor Brabant, ze werden Nederlands kampioen en wonnen in oktober de Grote Prijs van Leeuwarden. In 2022 won zijn zoon Mister SFN (mv. Haarlem) de Blom Cup voor vijfjarigen.

Bron: KWPN