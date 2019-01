Toch ruimte voor Gelderse hengsten op KWPN hengstenkeuring

Hoewel er in eerste instantie geen ruimte zou zijn voor een showblok met Gelderse hengsten op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch, gaat dat er nu toch van komen. De hengstenhouders van de Gelderse hengsten en de Fokkerijraad Gelders Paard hebben zich hard gemaakt om, op de dag dat de Geldersen in de baan komen voor de tweede en derde bezichtiging, toch ruimte te maken voor het showblok.