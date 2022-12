Toekomsttalenten onder de hamer in KWPN Online Stallion Auction

Van 23 tot en met 27 december biedt de KWPN Online Stallion Auction de mogelijkheid om uw kerst extra memorabel te maken. De vandaag gepresenteerde collectie omvat 20 dressuur- en zeven springhengsten, waarvan één hengst begin februari terugverwacht wordt in de tweede bezichtiging. Onder meer zonen van Le Formidable, Hardrock Z, Glock’s Toto Jr. en Tangelo van de Zuuthoeve komen onder de virtuele hamer.

Alle geselecteerde hengsten zijn aangeboden in de eerste bezichtiging en hebben een volledig veterinaire sportkeuring ondergaan, zowel klinisch als (zeer recentelijk) röntgenologisch. Daarnaast zijn ze door een KWPN-inspecteur beoordeeld tijdens de eerste fase van de hengstenselectie. Eén van de 27 hengsten is uitgenodigd voor de KWPN Stallion Show, waar het een weerzien wordt met de Kardesh-zoon Pearl Jam.

Nauwverwant

Er worden meerdere halfbroers van KWPN-goedgekeurde hengsten aangeboden in deze veiling. Zo komt Perfect Boy HT (v. Imposantos) uit dezelfde moeder als de inmiddels op Lichte Tour-niveau uitgebrachte hengst Kyando (v. Arlando) en de Lord Europe-zoon Pro Europe is gefokt uit dezelfde moeder als de KWPN-goedgekeurde hengst Impression (v. Don Schufro), die na een winnend Grand Prix-debuut nu verkocht is naar Zwitserland.

Nog meer sport

Ook nauwverwant aan succesvolle dressuurpaarden zijn onder meer Panthos (v. Imposantos), die een halfbroer is van de Lichte Tour-paarden Godin, Hortense Marie en Florestan, terwijl de Jameson RS2-zoon Phantom J&G gefokt is uit een halfzus van de Grand Prix sport- en fokhengst Fidertanz (v. Fidermark). De Taminiau-zoon Philotas van Amstel is gefokt uit een volle zus van het Grand Prix-paard Ferrero (v. Rhodium) van Jennifer Sekreve en de Glock’s Toto Jr.-zoon Pontius de Tjonger is een halfbroer van de Lichte Tour-paarden El Mundo en Fleetwood RR. Ook de stammen van onder andere Parzival, Apache, Zirkoon en Charmeur zijn binnen deze collectie dressuurhengsten vertegenwoordigd.

Springhengsten

Ook voor de liefhebbers van de springsport is het opletten geblazen. Zo komt de voor de tweede bezichtiging uitgenodigde Kardesh-zoon Pearl Jam uit de bewezen stam van meervoudig Grand Prix-winnaar Creedance van Kent Farrington, en komt de van de Olympische hengst Hardrock Z afstammende Punkrock Baraka eveneens uit een stam waaruit al meerdere 1.50/1.60m-paarden zijn voortgekomen. De Kannan Jr.-zoon Portos is een halfbroer van twee 1.45m-springpaarden waaronder Djumpsina SFN, en ook heel interessant is de Tangelo van de Zuuthoeve-zoon Pentagon die een rechtstreekse zoon is van de internationaal 1.50m-geklasseerde merrie Cantate (v. Cantos) van Paul van Wylick. In de pedigree van Perfect is de opkomende topvererver Grandorado TN gekoppeld aan de bewezen Minka-stam. Al met al, een collectie om tijdens de kerstdagen zeker even voor te gaan zitten.



Heeft u vragen over deze online veiling? Wij helpen u graag! U kunt contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511.