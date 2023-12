Toelichting bij afwijzen hengsten op HK blijft gehandhaafd

In de Fokkerijraden bij het KWPN heeft er een uitgebreide discussie plaatsgevonden over het afschaffen van de toelichting door de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie bij het afwijzen van hengsten op de KWPN hengstenkeuring in Den Bosch. Met een nipte meerderheid bji een stemming (8 voor behoud, 6 tegen) heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de toelichting blijft, wél dient de toelichting 'een positieve insteek te hebben'.

Het KWPN schrijft het volgende over de discussie: “Er heeft een uitgebreide discussie plaatsgevonden aangaande het wel of niet geven van toelichting bij de hengsten die afgewezen worden in de tweede bezichtiging. Het blijkt een complexe discussie te zijn met tegenstrijdige belangen. Om deze reden is besloten om ter inventarisatie een stemming te houden, waarbij de mogelijkheid werd geboden om indien gewenst een motivatie aan te leveren. Elk individueel lid van de Fokkerijraden Dressuur en Springen heeft aangegeven voor of tegen het verstrekken van toelichtingen te zijn.”

Meerwaarde

“De uitkomst van de stemming en aangeleverde motivaties zijn voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Deze heeft na zorgvuldige overweging van de actuele situatie – waarin aanzienlijke wijzigingen zijn doorgevoerd in het hengstenselectietraject – en gezien de meerwaarde die de toelichting biedt voor de talrijke fokkers en bezoekers, alsook rekening houdend met de stemverhouding binnen de Fokkerijraden Dressuur- en Springpaard(8 stemmen voor toelichting en 6 stemmen tegen het geven van toelichting bij afwijzing) en de motivaties voor deze stemmen, besloten om de huidige werkwijze met betrekking tot het verstrekken van toelichting bij afwijzing in de tweede bezichtiging te handhaven.”

Positieve insteek

“Desalniettemin zal aan de voorzitters van de hengstenkeuringscommissies uitdrukkelijk worden gecommuniceerd dat de toelichting een positieve insteek dient te hebben.“

Doorn in het oog

Voor sommige hengsteneigenaren is de toelichting bij het afwijzen van hengsten een doorn in het oog. Zeker als dezelfde hengst op de KWPN Hengstenkeuring verkocht wordt in de KWPN Select Sale.

Bron: Horses.nl / KWPN