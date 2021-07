Toon van Doorn verzamelt linten op CK Tuigpaard West: Owandra kampioen, Kuliena reservekampioen

In Regio Tuigpaard West vond bij de Zilfia’s Hoeve in Houten de eerste Centrale Keuring voor tuigpaardenkeuring plaats. Toon van Doorn was er bijzonder succesvol: zijn tweejarige Kordaat-dochter Owandra werd Algemeen Kampioen en zijn zesjarige Cizandro keur-dochter Kuliena behaalde het Reservekampioenschap. In 2019 werd Kuliena Algemeen Kampioen maar Toon nam nu dus heel knap beide titels mee. Van Doorn kreeg ook nog een driejarige uitgenodigd voor de NTD.

Inspecteur Viggon van Beest beoordeelde de paarden te samen met Lammert Tel en Bauke de Boer die beide ook deel uitmaken van de hengstenkeuringscommissie. Van Beest: “We vonden het een positieve dag. Het was qua aantallen geen grote keuring maar dat wisten we natuurlijk vanuit de twee stamboekkeuringen. Mooi was dat sommige paarden zich ten opzichte van de stamboekkeuring wisten op te waarderen hoewel dat voor een enkele ook anders uitpakte. Mooi was ook dat we bij de jeugd sterke kopnummers hadden. Bij de oudere merries hadden we een mengeling van luxe soms een enkele wat kleinere merrie maar er was ook maat en formaat voorhanden.”

Niet groot

De rubriek driejarigen, ook wel de Koninginnerubriek genoemd, was met vijf deelnemers niet groot. Drie merries werden ster en één werd bevorderd tot sterwaardig. Twee gaan er naar de Nationale Tuigpaardendag. De koppositie was voor Nadialina (Eebert uit Briannalina keur preferent van Larix, fokker Sijmen Korevaar uit Wijngaarden) van ger. Aart den Boer uit Molenaarsgraaf. Haar roots liggen in Wijngaarden in de stallen van Sijmen en Greet Korevaar die nog steeds uitermate succesvol zijn met hun Kondalina-stam. Heel mooi was het dat deze fokkers, die niet meer tot de jongsten behoren en in 1993 de eerste Fokkers van het Jaar waren, langs de zijlijn nog volop van dit succes konden genieten. Lammert Tel: “Deze merrie staat uitdrukkelijk in het foktype. Ze heeft maat, formaat en ze beschikt over een mooie schoft/schouderpartij. Ze heeft tevens een goede bovenlijn. De merrie zou nog even meer mogen rijzen in de voorhand.” Aart den Boer is al heel lang tuigpaardfokker. “Ik ben begonnen met een veulen van de Hedelse markt, dat ik aan het einde van de dag kocht. Dan zijn ze goedkoper namelijk. Daarna heb ik een paard uit de stam van Van Muilwijk gekocht en daar fok ik nog steeds mee. Maar ik was nog nooit met een paard naar de Nationale Tuigpaardendag geweest en dat wilde ook wel eens meemaken. Toen zag ik bij Korevaar het veulen Nadialina en dat wilde ik wel kopen. Maar ik moest wel eerst voor een soort ballotagecommissie, de Korevaars willen wel weten waar hun fokproducten terecht komen. Maar ik kwam door deze ballotage heen. Nou, en nu ben ik zo trots als een pauw. Nadialina liet zich heel goed zien, een compliment aan Mark de Groot. Hij haar haar er heel best voorstaan, dat gaf haar vandaag nog net iets extra’s.”

Tweede uitgenodigde

De tweede driejarige is Niëlma (Image HBC uit Giuliettaster van Crescendo HBC, fokker C.A. Verhoeff uit Krimpen aan de Lek) van ger. Toon van Doorn uit Soest. Lammert Tel: “Deze merrie is een voldoende in het type staande merrie die nog even bespierder in de bovenlijn mocht. Ze showt met veel cadans en actie in haar bewegingen. Ze zou nog een fractie meer mogen rijzen.” Beide merries werden uitgenodigd voor de kampioenskeuring.

Allebei

De tweejarige merries behoefden zich niet vanuit de SK te plaatsen maar mogen even als de veulens rechtstreeks naar de CK. Twee waren er aangemeld, beide mochten naar de kampioenskeuring en beide verdienden een ticket voor de NTD. Op kop kwam Owandra (Kordaat uit Uwandra ster pref van Fabricius, fokkers Gebr. den Otter uit Bruchem) van Toon van Doorn. Zij is een telg uit de vermaarde Sandra-stam van de Den Otters, de stam die deze Fokkers van het Jaar 1994 naast diverse succesvolle keurings- en concourspaarden ook vijf goedgekeurde hengsten bracht. Viggon van Beest: “Owandra is een tuigtypische, jeugdige merrie met veel ras. Ze maakt zich heel deftig en ze draaft rondom heel sterk met veel lichtvoetigheid.” Toon van Doorn kocht Owandra dit voorjaar. Toon: “De Gebr. van Manen moesten haar verkopen voor de Den Otters. Ik vond haar gelijk een heel mooi, rijk paard met lange benen En ze ging extra van de grond. Ik heb nog nooit een paard uit de Den Otter-stam gehad. Weet je, ik moest er wel even voor sparen maar nu heb ik er dan één,” grapt Toon. Dan gaat ook Odessa K (Dylano uit Scodessa keur pref sport van Nando) van f/g. Egbert Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht naar de NTD. Hier gaat het om een telg uit de vermaarde Odessa-stam van Gerard Voorburg. Hij was Fokker van het Jaar in 1998. Moeder Scodessa heeft 117 winstpunten. “Viggon van Beest: “Zij kan goede tweede worden genoemd. Zij is een lang gelijnde merrie met een goede schoft/schouderpartij, met een groot zweefmoment en veel buiging achter. Voor zou ze even meer mogen doen.”

Sterk kopnummer

Zes hengstveulens verschenen er voor de jury, vier ontvingen een eerste premie, twee mogen er naar de Nationale Veulenkeuring. Op kop kwam Racoon (Idol uit Garana-C ster van Patijn), van f/g Stan de With uit Lexmond. Zij komt uit de bekende foklijn van Bep Bon uit Hilversum, Fokker van het Jaar 2003. Lammert Tel: “Dit veulen is een goed ontwikkeld, tuigtypisch veulen met veel ras en veel front. Hij heeft veel schakelvermogen, draaft heel goed in balans en heeft een goede lichaamshouding.” Stan de With en zijn vrouw Erika van Muyden zagen niet direct dat zij zo’n apart veulen hadden gefokt. Stan de With: “Toen het veulen geboren werd was het weer steeds slecht. Hij kon eigenlijk na enkele weken pas lekker buiten lopen. En toen zagen we wat hij kan. Ja, thuis heb je allemaal de beste maar dat moet hij dan ook nog maar op de keuring doen. Nou dat lukte dus. Garana-C heb ik van Hans Castelijns gekocht. Ik heb haar ook wel een enkele keer uitgebracht. Ze liep naast Ten Sharp in het span van Burggraaf.” Garana is gedekt door Icellie. Racoon mag samen met Roccodancy (Cizandro uit Vedettedancy ster van Marvel) van f/g F.P.G.M. Meewisse uit Berkel en Rodenrijs naar de NVK. Ook hier gaat het om een telg uit een bekende stam, haar grootmoeder is namelijk de keur preferente sportmerrie Odancy (v. Interessant). Lammert Tel: “Dit tuigtypische hengstveulen is goed ontwikkeld, heeft veel front en een goed fundament. Achter is hij goed, voor mag dit veulen iets meer actie tonen.” Vier merrieveulens kwamen er in de baan, één kreeg er een eerste premie en mocht naar de kampioenskeuring maar gaat niet naar de NTD.

Allemaal ster

Alle acht vier t/m zevenjarige stamboekmerries werden ster verklaard, twee mochten naar de kampioenskeuring. Omdat er vorig jaar niet een volledige nationale keuring was kunnen vierjarigen dit jaar uitgenodigd worden voor de NTD. Kampioen werd en naar de NTD mag Miss Jerina YBP (Hertog Jan uit Viva Jerina elite prok van Marvel, f. Dinie Markhorst – van der Velde uit Brucht – Fokker van het Jaar 2006) van Black Horses B.V. uit Sliedrecht. Ook hier gaat het weer om een telg uit een heel bekende fokstam. Lammert Tel: “Een heel goed in het type staande, sterk gebouwde merrie met veel bespiering. Ze heeft de hals er goed opstaan en gaat sterk over de benen met veel kracht achter.” Tweede werd Milwaukee (keur van Idol uit Wyomi Landzicht ster preferent van Marvel) van f/g Hengstenhouderij Landzicht Landzicht uit Giessenburg. Lammert Tel: “Een zeer tuigtypisch gebouwd scherp model met ras, met de hals erop en met veel kwaliteit in het fundament.” Deze merrie was inmiddels keur en mag als keurmerrie naar de NTD. De enige aangeboden ruin werd ook ster.

Vier naar NTD

Vijf vier t/m zevenjarige keur/elitemerries verschenen er in de ring, vier gaan er naar de NTD, twee mochten er naar de kampioenskeuring. Kampioen werd Kuliena (keur van Cizandro uit Uliena II ster pref van Patijn, f. J. Achter de Molen uit Oosterwolde) van Toon van Doorn. Bauke de Boer: “Een sterk gebouwde merrie met mooie verhoudingen die draaft met veel houding en balans.” Toon van Doorn: “ Als ze er zijn moet, dan is ze er, elke keer weer. Ze heeft iets speciaals over zich, iets edels. Kuliena is een mooie dame. Ze draaft zo makkelijk, ze is eigenlijk overal rijk in. Ze zeggen wel eens tegen mij ’het lijkt Edeling wel’. Kuliena is gedekt door Kane BFT.” Tweede werd Lendrini (elite van Hertog Jan uit Fame Landzicht van Manno, f. M. de Groot uit Giessenburg) van Josina Bezemer-Van Zijtveld uit Soest. Zij komt uit de vermaarde Zeldrini-stam. Bauke de Boer: “Een merrie met zeer veel ras, een mooi hoofd en een scherp model. Ze maakte zich heel deftig het front, ze beweegt actievol en beschikt over veel allure.” De derde plaats was voor Jarana (keur van Atleet uit Warana keur van Marvel) van fokker Nico Calis uit Zwaagdijk-Oost en Annemieke Calis uit Westereen. ”Een ruim gelijnde merrie met veel beweging, souplesse en sterk bewegingsvorm waarbij het krachtige achterbeengebruik opviel.” Ze komt uit de fokstal van Bep Bon. Plaats vier was voor Jara (keur van Cizandro uit Trijnie ster van Manno, f. C.J.M. Boots uit Spanbroek) van J. Kramer uit De Goorn. Bauke de Boer: “Een sterke beweger met een zeer goed achterbeengebruik. Het middenstuk zou ze nog even sterker kunnen.” Jara werd later op de dag Kampioen aangespannen Fokmerries West in handen van Annemieke Calis.

Kampioenskeuring

Terug voor de kampioenskeuring kwamen uiteindelijk de tweejarigen Odessa en Owandra, de driejarige Nadialina, de vier t/m zevenjarigen Miss Jerina YBP en Milwaukee en de keurmerrie Kuliena. Lammert Tel begeleidde deze kampioenskeuring waarbij de twee merries van Toon van Doorn Owandra en Kuliena dus kampioen en reservekampioen werden. Lammert Tel: ”Owandra is een merrie die zich keer op keer met veel machtsvertoon, met heel veel buiging in het achterbeen en met veel lichaamsgebruik en veel actie bergopwaarts presenteert. Kuliena is een merrie die heel nadrukkelijk in het foktype staat en over veel hardheid, veel kracht en veel balans beschikt. Ten opzichte van de kampioene zou ze er nog iets meer in mogen klimmen.”

Bron: KWPN