Top 8 USEF Sire Rankings dressuur bestaat uit KWPN-hengsten

De USEF (United States Equestrian Federation) heeft de Sire Rankings van 2023 gepubliceerd. De acht topverervers voor dressuur bestaan uit KWPN-geregistreerde paarden, waaronder Jazz, Negro en UB-40. In de gehele top 20 zijn veertien KWPN-hengsten vertegenwoordigd. Andere dressuurhengsten in de top 8 zijn Everdale (v. Lord Leatherdale), Sir Sinclair (v. Lord Sinclair), Vivaldi (v. Krack C), Apache (v. UB-40) en Totilas (v. Gribaldi).

Bij het springen neemt de KWPN-hengst Luidam (v. Guidam) de tweede positie in, achter Thunder vd Zuuthoeve. Rodrigo VDL (v. Indoctro) staat als zesde genoteerd. Andere KWPN-hengsten in de USEF Sire Ranking 2023 zijn ROC USA (v. Idocus), Arezzo VDL (v. Chin Chin), Goodtimes (v. Nimmerdor), Bretagne (v. Cardento) en Baldev (v. Namelus R).

Eventing

Opvallend is dat Jazz (v. Cocktail) op de achtste plaats staat bij de eventing topverervers, mede dankzij de nakomeling Geluk HVF (mv. Contango), die succesvol presteert in de eventingsport. Ook de KWPN-hengst Baldev (v. Namelus R) staat in de top 20 van de eventing rankings. Riverman voert de eventinglijst aan.

Bekijk de volledige USEF Sire Rankings 2023

Bron: KWPN