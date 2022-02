Topcollectie KWPN Select Sale geselecteerd

Van de halfbroer van wereldkampioen Always There tot aan de halfbroer van veilingtopper My Toto VDT en van de halfbroer van de 1.60m-hengst Cosun tot aan een hengst uit de halfzus van de sterk verervende Easy Game. De KWPN Select Sale biedt, zoals gewend, opnieuw een topcollectie veelbelovende jonge hengsten op een presenteerblaadje aan.

Hengsten die een grote toekomst in de sport voor zich hebben en wellicht ook in de fokkerij. Alle hengsten zijn namelijk uitgenodigd voor de tweede bezichtiging en komen deze week in actie op de KWPN Hengstenkeuring. Zij kunnen hier worden uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek en maken zelfs kans op een premie.

Diverse collectie

“De dressuurcollectie is dit jaar iets kleiner, maar we hebben een aantal hele moderne dressuurpaarden geselecteerd die met veel houding en lichaamsgebruik bewegen. Het zijn aansprekende, charmante types die mooi bergop gebouwd zijn en functioneel en krachtig bewegen. Deze paarden kunnen in de toekomst echt mee gaan doen als hengst of als sportpaard. De collectie springhengsten is groter en heeft wat meer diversiteit. We hebben hengsten geselecteerd die kunnen uitgroeien tot betere springpaarden, maar ook hengsten met een hele mooie toekomst als hunter”, licht Wim Versteeg de collectie toe.

IJzersterke moederlijnen

Chacoon Blue-zoon Cycloon R&D Z heeft als moeder de halfzus van de Blom Cup-winnaar Jump Star SIH (v.Zirocco Blue VDL). De moeder van Olano (v.Manchester van ’t Paradijs) is geen onbekende, zij presteerde onder Werner Muff op 1.50m-niveau. De Castle Creek-zoon Offshore van de Watermolen gaat rechtstreeks terug op de moederlijn van onder andere Authentic, waarmee Beezie Madden ongekend succesvol was op het allerhoogste niveau. De 1.60m-paarden Charleville en Dickyville zijn de halfbroers van Oakville, een zoon van Amadeo van ’t Vossenhof Z. Ook de ijzersterke stam van Byazinthe, de volle zus van Ahorn, is vertegenwoordigd in deze collectie. Jardonnay VDL-zoon Olancinthe J.D. is hier een nazaat van.

Goedgekeurde hengsten

Naast Olympus VDT (v.Romanov Blue Hors), de halfbroer van veilingtopper My Toto VDT maakt Outstanding (v.Maracana) deel uit van de collectie. Zijn moeder is de volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst High Five US. Springbank II VH-zoon Omega is de halfbroer van de KWPN-goedgekeurde hengst Lord Romantic. De moeder van Olrava (v.Just Wimphof) is de halfzus van maar liefst drie Lichte Tour-paarden. En ook Onyx W beschikt over een fantastische bloedopbouw met Vitalis, Diamond Hit, Rubinstein I en Doruto.

Online veiling

Maandag 7 februari worden de hengsten online geveild op het veilingplatform www.KWPN.auction. 17 springhengsten en 8 dressuurhengsten zijn geselecteerd door de selectiecommissie. Na afloop van de tweede bezichtiging worden de extra beelden hiervan toegevoegd op de veilingwebsite, ook vindt u daar de veterinaire rapporten. Wilt u informatie over de hengsten? Neem dan contact op met Wim Versteeg via 06 54 20 18 00 of mail naar [email protected].

Voor meer informatie omtrent de veilingpaarden, klik hier.