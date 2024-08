Topverervers presenteren nafok in 4e KWPN Online Veulenveiling

Vandaag wordt weer een interessante collectie veulens gepresenteerd in de vierde editie van de KWPN Online Veulenveiling. Van 23 tot en met 26 augustus kan er geboden worden op deze veelbelovende groep veulens. De collectie bestaat uit 14 spring- en 24 dressuurveulens. Ze stammen af van klinkende namen als Emerald van ’t Ruytershof, Don VHP Z, Extreme U.S., Glock’s Toto Jr. en Indian Rock.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Dit seizoen staan er weer zeven edities van de KWPN Online Veulenveiling op het programma, waarvan dit de vierde is, in de maanden juli tot en met oktober.

Olympische genen

In beide fokrichtingen stammen er veulens af van Olympische hengsten. Zoals bij de springveulens twee nakomelingen van topvererver Emerald van ’t Ruytershof, die zelf in 2016 deelnam in Rio de Janeiro met Harrie Smolders. Het hengstveulen Unexpected (Emerald van ’t Ruytershof x Tangelo van de Zuuthoeve) komt uit een moeder die een halfzus is van vier 1.40m-springpaarden. Ook interessant is bijvoorbeeld het hengstveulen Unicum B (Poker de Mariposa x Massimo), wiens grootmoeder Galanda op 1.40m-niveau sprong en overgrootmoeder de bekende internationale sport- en fokmerrie Alanda (v. Le Mexico) is. Zijn moeder is een halfzus van het Grand Prix-springpaard Van Schijndel’s Now or Never (v. Burggraaf). De stam van het merrieveulen Univinia (Chester Z x Falaise de Muze) staat volop in de belangstelling dankzij het Olympische springpaard Ilex (v. Baltic VDL, McLain Ward) en leverde ook al topspringpaarden als Havinia en Zinius.

Dressuurtalent

Ook een aantal dressuurveulens heeft succesvolle familieleden. Het hengstveulen Uppsala MD (Extreme U.S. x Ferro) is een kleinzoon van de Lichte Tour-merrie Nendyrava, die zelf al vier Lichte Tour-paarden bracht en aan de basis staat van uitschieters als het Inter II-paard Endyrava en de Lichte Tour-hengst Giovanni. De Extreme U.S.-zoon Upperclass (mv. Johnson) komt zelf uit een Lichte Tour-moeder en de Indian Rock-zoon Ultar-Olympia KL4 (mv. Rubin Royal) komt uit een Z2-merrie, die zelf al een Lichte Tour-paard bracht, en is van moederszijde verwant aan Grand Prix-paarden als Sintano van Hof Olympia, Gatino van Hof Olympia en Edmonton. De grootmoeder van Uwe Osterbos (Extreme U.S. x Bretton Woods) is de Grand Prix-merrie Astrid Sollenburg en daarmee is moeder Hera Sollenburg een volle zus van het internationale U25-Grand Prix-paard Goldwyn. Het So Perfect-merrieveulen Ultima Pas T (mv. Franklin) is gefokt uit een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Entertainer Win T (v. Rousseau) en de Intermediaire II-gestarte KWPN-goedgekeurde hengst Grand Galaxy Win (v. Apache).

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 23 augustus kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 26 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.

Bron: Persbericht